曾是酒店媽媽桑...她走過曲折半生 轉身任神社宮司

圖為日本神社示意圖。（記者羅建怡／攝影）

本奈良縣御所市的駒形大重神社59歲新任宮司（神社負責人）村山陽子，曾在大阪北新地及東京銀座酒店當過「媽媽桑」，走過曲折半生的她，被不可思議的緣分牽引轉身。

日本 讀賣新聞報導，駒形大重神社位於可一望奈良盆地與大和三山的葛城山腳，爬上布滿青苔的石階後，可以感受到穿過神社的風。村山說，「我喜歡這裡的風跟高地上輕爽的感受」。

村山是長野縣松本市人，原本的生活在小學一年級時父親過世驟變。她跟母親前往奈良投靠親戚，而母親也欠下大筆債務。在這種環境下成長的村山，就讀小學高年級時立誓「一定要工作來幫助家裡經濟」。

就讀國中一年級的暑假，村山到旅館打工「正式開始工作人生」；她高中沒念完就輟學前往大阪酒店工作，「除了交通費外，所賺的錢全供家用」。

村山後來被高級酒店挖角，還完負債後不僅為亡父興建墓地也買了房子，23歲就「升格」當了北新地的媽媽桑，29歲擁有自己的店。她回想那段時間說，每天睡眠時間不過3到4小時。

不斷工作的她在34歲左右「忽然回過神來」開始奮發向上，希望進入從小就很崇拜的父親母校早稻田大學就讀。決定結婚後的她結束開店，並在35歲時順利考取早稻田大學。

村山大學畢業後前往杜拜創業經營中古車，也曾前往非洲從事撲滅瘧疾的工作。

由於事業發展並不如意，村山再度萌生想擁有自己的店的想法。2015年她在銀座開了一家酒店，結果某天聽到客人說「要去參加神社檢定（讓喜歡神社或希望更深入了解日本文化的人所設的考試）」，自己也產生興趣參加檢定。

村山數次前往檢定考試會場的國學院大學，看到身著白色服裝以神職為目標的學生時，讓她思考也想正式學習神道。

2020年，村山邊開店邊進入國學院大學念書，希望取得神職資格；隔年又接著念研究所。就在那個時候，奈良縣選出的國會議員秘書勸她擔任駒形大重神社宮司，因為前宮司年事已高，正在找尋接任人選。

就在自己猶豫不決時，大約兩年前第一次前往駒形大重神社，就被神聖氛圍所打動，且這座神社曾被記載在平安時代重要文獻「延喜式」上，是一座有歷史淵源的古老神社。

她說，要擔任具有歷史的神社宮司，「這在人生中不是隨便都有的機會」，所以決定接任。

村山今年1月收掉酒店，在獲得駒形大重神社信徒同意後，4月1日起正式上任。一位70歲的信徒代表說，村山很有活力人脈也廣，神社會很興旺。

村山回顧在松本市度過孩提時代，總是在祖父擔任祭典指揮的神社遊玩，「看似曲折的人生經歷，或許成就了這段緣分」。

她說，人群聚集在一起，神明會感到開心，「我希望大家來到神社能忘記不愉快的事，得到內心平靜」。