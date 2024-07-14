真的婚變？小班和翹臀珍比佛利山豪宅6800萬求售

班艾佛列克與珍妮佛羅培茲去年12月連袂出席ELLE晚宴，如今此情可待成追憶？(路透)

好萊塢銀色夫妻班艾佛列克 (Ben Affleck)與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)近來婚變傳聞甚囂塵上，兩人位於比佛利山 的豪宅以6800萬元求售，知情人士透露小班希望盡快脫手，因為他「住在那裡從來沒有快樂過」。

每日郵報DailyMail報導，51歲的班艾佛列克與54歲的珍妮佛羅培茲於2022年結婚後，以現金買下這棟占地3萬8000平方呎、有12間臥室與24間衛浴的豪宅，如今豪宅在房地產 網站Zillow掛牌，開價6800萬元。

知情人士13日向美國周刊(US Weekly)爆料：「他們急於把房子賣掉，尤其是小班更是急著脫手，因為他住在那裡從來不快樂。」

知情人士還透露這對夫妻對豪宅皆不滿意，女方覺得房子太大，男方則認為離子女太遠：「他們很少同時帶著所有孩子入住，這對他們兩人來說很重要。」並補充道：「離婚雖還沒有決定，但賣掉房子是第一步。」

根據眾生相(PEOPLE)報導，這對銀色夫婦早已分居數個月，小班手上還戴著婚戒，但獨自在52歲前妻珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)住處附近租屋，月租10萬元。

消息人士表示：「小班一直在布倫伍德(Brentwood)租屋，已經住了約兩個月。」並強調：「他看起來很好，每天去辦公室專心工作，也會花時間和孩子們相處。」

而且這對夫妻因為經常分隔兩地，連帶影響雙方子女的往來，因此極力促成這對夫妻「重修舊好」，知情人士透露：「孩子們認為兩人真心相愛，就像靈魂伴侶，不希望他們離婚，還告訴小班和珍妮佛不要放棄，不要失去這段婚姻。」但是自6月出席小班兒子山繆(Samuel)畢業典禮後，這家人就沒有再共處一室。