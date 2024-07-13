科州1.5億年前劍龍化石下周紐約拍賣 估最多拍出600萬

2022年在科羅拉多州出土的1.5億年前劍龍化石「尖峰」，10日在紐約蘇富比拍賣行展出，並將在17日拍賣，預計可賣出400-600萬元。(歐新社)

2022年在科羅拉多州出土的1.5億年前劍龍(stegosaurus)化石，10日在紐約蘇富比(Sotheby's)拍賣 行展出，並將在17日拍賣。

這組名為「尖峰」(Apex)的化石，是世上最大、而且幾乎完整的劍龍化石，高11呎，長度幾乎有27呎，原始的319片骨骼，多達254片保存完好；是世上類似大小的恐龍 化石當中，最完整也保存得最好的一組。

這套罕見的恐龍化石，估計可賣到好幾百萬元，可是古生物學家卻擔心落入私人收藏家之手後，一般人就無從在博物館 等公眾場所一睹其風采，失去科普教育的機會與意義。

蘇富比科學與大眾文化部主任哈頓(Cassandra Hatton)說，劍龍是「很稀罕、很稀罕的動物，能夠發現這麼大又完整的一組化石，更是難能可貴。」她預估「尖峰」可賣到400至600萬元。

古生物學家庫柏(Jason Cooper)於2022年5月在科州一塊私人土地上挖掘到「尖峰」，整個挖掘、整理的過程，都和蘇比世拍賣行合作拍攝紀錄片錄製，做最完整、最透明的呈現。

科學界對恐龍化石是否該公開拍賣，辯論不斷。2022年佳士得(Christie's)拍賣行原定在香港拍賣一組暴龍(T-rex)遺骸化石，因真實性受到質疑，臨時喊停。即將在紐約拍賣的「尖峰」，體積比倫敦歷史博物館陳列的完整劍龍「蘇菲」(Sophie)大約30%。

哈頓明白，拍賣「尖峰」必然會引發爭議，「科學上很重要的樣品出土後，博物館通常會出面找善心人士，代館方競標，也有博物館乾脆自己搶標。多數我共事過的人會捐出來或借給博物館展出；他們了解這些樣品的意義及重要性。」蘇士比說，庫柏本人對全球各地博物館都不吝捐贈。

恐龍化石拍賣價格的最高紀錄是2020年最完整暴龍「史坦」(Stan)所創下的3180萬元。