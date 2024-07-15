我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

世界新聞網／輯
四生肖夏天事業運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）
四生肖夏天事業運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）

夏天到了，中國媒體《新浪看點》透露四大生肖將在夏季活躍職場，生意有望致富，包括生肖龍、虎、蛇、馬，屬龍的人將帶領團隊突破重圍，實現一個又一個看似不可能的目標，財富地位水漲船高；屬虎的人事業上不斷攀登新的高峰，財富也隨之滾滾而來。

生肖龍：騰雲駕霧，引領風騷

屬龍的人天生具備領袖氣質，他們在職場中憑藉敏銳的觀察力和非凡的決策力脫穎而出，總能在複雜多變的環境中找到正確的方向，他們不懼挑戰、敢於創新，能帶領團隊突破重圍，實現一個又一個看似不可能的目標，他們在夏天時工作如魚得水，財富與地位水漲船高。

生肖虎：勇猛精進，獨步天下

屬虎的人擁有不屈不撓的鬥志和勇往直前的精神，在工作上勤奮刻苦，對待每一個任務都全力以赴，力求完美，他們善於把握機遇，勇於開拓新市場，總能在激烈的職場競爭中脫穎而出，夏天的熱情激發了他們內心的鬥志，讓他們的事業攀上新的高峰，財富也滾滾而來。

生肖蛇：智謀過人，步步為營

屬蛇的人相當聰慧，在充滿變數的夏天時，如同潛伏在草叢中的毒蛇，總能洞察先機，制定出最為精準的策略，他們善於分析情勢，掌握人心，能夠巧妙地處理各種複雜的人際關係，同時做事沉穩，不輕易暴露自己的意圖，往往在關鍵時刻給予對手致命一擊，夏天的他們更冷靜睿智，最終實現財富的累積與事業的輝煌。

生肖馬：奔騰不息，馳騁職場

屬馬的人嚮往自由與奔放，在充滿活力的夏天，如同草原上奔騰的駿馬，勇往直前，無所畏懼，他們在工作上充滿熱情與活力，善於接受新事物，勇於嘗試新方法，總能在職場上掀起一股創新的浪潮，且即使遇到挫折也能迅速調整心態，重新出發，因此在職場上如魚得水，不斷突破自我，實現財富的快速增長與事業的持續發展。

上一則

搶川普商機賣濺血T恤、馬克杯？注意…版權與上次入獄照不同

下一則

AI和折扣促銷下 全球智慧手機市場成長6%

延伸閱讀

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺
「曖昧高手」對誰都好 蛇很會撩、羊太溫柔、這生肖無自覺放電

「曖昧高手」對誰都好 蛇很會撩、羊太溫柔、這生肖無自覺放電
天降大喜 家裡有這「3大生肖」賺錢不手軟 祥雲天上繞、財運爆棚

天降大喜 家裡有這「3大生肖」賺錢不手軟 祥雲天上繞、財運爆棚
12生肖智商排行…屬兔遇事冷靜 這生肖「天生金頭腦」理財一流

12生肖智商排行…屬兔遇事冷靜 這生肖「天生金頭腦」理財一流

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
每個生肖下半年的運勢各不相同。（取材自unsplash.com＠Brooke Cagle）

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

2024-07-10 23:30
四生肖最近紅光滿面，賺錢滿滿。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aline Viana Prado）

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

2024-07-13 02:00

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火