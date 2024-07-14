幼犬被當「抹布」掃飼料不忘偷吃 網笑：活不能白幹

小狗被迫收拾飼料，模樣可愛。（取材自微博@林成狗）

小狗十分貪玩及貪吃，有時候會因此闖禍，讓主人又好氣又好笑。網友分享一段萌寵影片，一隻幼犬疑似打翻飼料，被主人當作「抹布」整理散落一地的飼料，收拾爛攤子的過程中小狗甚至還要偷吃幾口飼料，讓大批網友直呼可愛。

一名網友在微博 發布一支影片，一隻幼犬疑似打翻飼料，遭主人處罰，主人將小狗手腳抓住，並將狗當做抹布及拖把，先將散落一地的飼料集中一處，接著在控制小狗的雙手，陸續把地上的飼料抓起放回碗中，在收拾地上飼料的時候，小狗還趁著低頭時吃了幾口飼料，模樣相當可愛。

其他人則留言「不是你…（嚼嚼嚼）…怎麼拿我（嚼嚼嚼）…當拖把啊…（嚼嚼嚼）」、「主人：這狗糧你不能白吃。狗狗：這活我不能白幹」、「不能無償勞動」、「這個讚是給偷吃那二口的」、「被迫勞動」、「哈哈哈哈好可愛的小狗」、「小狗：你們人類自己沒有手手嗎」、「狗狗一邊打掃一邊在吃」、「都到嘴邊了嚐兩口」、「送到嘴邊，不吃白不吃」。

有網友詢問「這個品種是黃金吧，好可愛」，原PO則回覆「是的」。黃金獵犬活潑好動，而且聰明溫順，很容易接受基本或高級服從標準的訓練。