4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

四生肖最近紅光滿面，賺錢滿滿。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aline Viana Prado）

要賺錢了！中國媒體《新浪看點》統整四大生肖近期「紅光滿面、福氣不小、進帳不少」，包括生肖豬、兔、猴、馬都上榜。屬豬的人這幾個月運勢如日中天，事業有顯著進步；屬兔的人得到了上級的賞識和提拔，投資理財方面也取得了不小的收益。

生肖豬

屬豬的人天生就有一種憨厚和福氣的氣質，最近的運勢如日中天，不僅在事業上取得了顯著的進步，財富也隨之水漲船高，努力和耐心得到回報，進帳源源不斷，生活品質大幅提升，不只事業有成，家庭也和睦幸福。

生肖兔

屬兔的人最近得到了幸運之神的眷顧，不僅事業上一帆風順，財運也異常旺盛，工作上得到了上級的賞識和提拔，收入頗豐，且他們在投資理財方面也取得了不小的收益。

生肖猴

屬猴的人聰明伶俐，善於變通，這些特質最近為他們帶來了不小的財運，他們藉由敏銳的觀察力和靈活的頭腦，使業務拓展迅速，收入也大幅增加。近期無論是在職場還是在生活中，都散發出一種自信和活力。

生肖馬

屬馬的人這幾個月馬到成功，財運亨通，工作上表現出強烈的進取心和領導能力，贏得了同事和上級的讚譽，事業穩定上升，收入也增加不少，業餘時間他們也把握投資機會，透過理財等方式增加了額外的收入。