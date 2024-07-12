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巴黎奧運羽毛球抽籤出爐 中國隊多人遇勁敵

新華社北京7月12日電
羽毛球女單衛冕冠軍陳雨菲。 （新華社）
羽毛球女單衛冕冠軍陳雨菲。 （新華社）

巴黎奧運會羽毛球項目抽籤儀式12日在馬來西亞吉隆坡舉行。男單頭號種子石宇奇與衛冕冠軍安賽龍分處兩個半區，女單衛冕冠軍陳雨菲與何冰嬌、馬林、辛杜分在同一半區，女雙陳清晨/賈一凡和混雙鄭思維/黃雅琼兩對組合小組賽均遇強手。

巴黎奧運會羽毛球賽採取小組賽加淘汰賽的賽制，各單項種子席位依據2024年7月9日的世界排名進行分配。中國隊的男單石宇奇、男雙梁偉鏗/王昶、女雙陳清晨/賈一凡、混雙鄭思維/黃雅琼均以世界第一的身份位列頭號種子，女單陳雨菲為二號種子。各單項抽籤中，前兩號種子自動分處上、下半區，來自同一協會的選手在小組賽階段不同組。

單打方面，男單41名選手入圍奧運會，分為13個小組，其中11組3人、2組4人；女單39名入圍選手同樣分為13個小組，每組3人。單打項目每個小組均有一名種子選手，小組頭名出線，出線後不再抽籤，前兩號種子所在小組出線者在淘汰賽首輪輪空。

男單抽籤中，石宇奇小組賽對手實力不強，他在四分之一決賽的對手可能在昆拉武特（泰國）和西本拳太（日本）之間產生，此外同半區的還有安東森（丹麥）、李梓嘉（馬來西亞）、金廷（印尼）等強手。中國隊的六號種子李詩灃位於下半區N組，如順利晉級，可能在四分之一決賽對陣安賽龍（丹麥）。

女單抽籤中，陳雨菲與六號種子何冰嬌都被分在下半區。何冰嬌很可能在淘汰賽首輪遭遇兩屆奧運會獎牌得主辛杜（印度），如能過關，兩位中國隊選手將在四分之一決賽提前相遇。同在下半區的還有里約奧運會冠軍馬林（西班牙）。與女單世界第一安洗瑩（南韓）同在上半區的則有日本名將山口茜和台北隊的戴資穎。

雙打項目分組與晉級規則與單打有較大區別。女雙、混雙項目各有16對選手參賽，每項分為4個小組，每組有一對種子選手，小組前兩名出線。小組賽後重新抽籤決定淘汰賽對陣，前兩號種子所在的A組、D組第一分處兩個半區。

國羽頭號女雙陳清晨/賈一凡和三號種子劉聖書/譚寧分別在A、B組。「凡塵」組合在A組將遭遇東京奧運會冠軍拉哈尤和她巴黎奧運周期的新搭檔拉馬丹蒂（印尼），同組的另一對組合松本麻佑/永原和可那（日本）同樣實力強勁。

國羽兩對混雙組合鄭思維/黃雅琼、馮彥哲/黃東萍作為前兩號種子直接進入A組和D組。與「雅思」組合同組的金元昊/鄭娜銀（南韓）、吉凱爾/德爾呂（法國）、里瓦爾迪/門塔里（印尼）均有不俗實力。

抽籤儀式前，世界羽聯在官網發文表示，男子雙打項目將在國際體育仲裁法庭（CAS）舉行聽證會後，擇期進行抽籤。

巴黎奧運 印尼 日本

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