當心看不見的隱藏熱量 麵條四理由「吃下肚比白飯胖」

麵條因為一些理由比白飯更容易使人發胖。（取材自unsplash.com＠Jakub Dziubak）

現代人注重健康，追求均衡飲食，也會在意吃東西時所攝取的熱量。而在白飯和麵條兩種主食之中，後者通常又比較容易含有更高的熱量。日本網站「All About」近來就分析四大原因，說明為何麵條更容易使人發胖。

理由一：製作過程不同

市面上的麵條百百款，包括家常麵、雞絲麵、泡麵麵條等等。這些麵條隨著製作過程的不同，彼此間的熱量差異也相當大。像是油炸過或塗有植物油的麵條，更是隱含著驚人的熱量。相對而言，米飯除非是做成炒飯之類的形式，否則就是單純的澱粉，不需要額外擔心油脂。

理由二：麵類料理多走高熱量路線

好比說拉麵、湯麵，除了麵條本身以外，湯頭也是富含油脂等相當多的熱量。義大利麵的肉醬裡頭，也往往使用了不少油脂，大幅增加料理本身的卡路里。相比起來，白飯本身的熱量有一定限度，只要控制配菜即可。

理由三：營養不均

由於麵類料理容易有飽足感，因此在吃麵的時候，往往就是點一碗麵當一餐，缺乏其他配菜。如此一來，自然難以兼顧蛋白質和蔬菜含量，使得飲食後容易發胖。白飯則是可以搭配其他菜色，更好均衡營養。

理由四：容易吃太快

在吃麵類料理的時候，往往都是一口接著一口吸，雖然方便，但是容易吃太快消化不良。而如果是白飯搭配其他菜色，則是會以一口白飯，一口配菜的形式用餐，相對節奏比較沒有那麼快速。