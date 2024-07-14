明州美少女家遭大黑狗「闖入」燦笑 原來自家狗偷開門

明尼蘇達州女子史黛拉分享一隻陌生大黑狗突然出現在家中的溫馨趣事。(取材自TikTok/@stellywellybellyfart影片)

日前在明尼蘇達州 ，一名19歲的女子史黛拉（Stella Hennen）經歷了一場溫馨有趣的「入侵」事件。正當她準備下樓抓賊時，竟發現潛入家中的小偷是一隻友善的大黑狗，然而狗狗闖入的原因卻讓她哭笑不得。

史黛拉表示，當時她獨自在家，悠閒地在房間休息，突然聽見家中傳出異響。心頭一驚的她立刻下樓查看。當她走到一樓時，發現家門居然被打開了。正當她擔心可能遭遇小偷時，一隻不知從哪裡來的可愛黑狗突然出現在她眼前，開心地搖著尾巴向她打招呼。

史黛拉被這突如其來的訪客嚇了一跳，但很快就被這隻黑狗的熱情所感染。而她飼養的狗露娜（Luna）則淡定地趴在沙發上，頭也不回地看著前方，完全不在意家裡多了隻陌生狗狗。史黛拉忍不住說道：「你不是我養的狗，你是誰？你太可愛了。」

隨後，史黛拉決定暫時將這隻黑狗留在家中，並給它倒了一碗水。她將這段意外經歷拍攝下來並分享在TikTok 上，並表示：「看來我們家要多一個成員了。」這段影片一出迅速爆紅，獲得了超過760萬的點閱率。網友們紛紛留言：「狗狗偷帶小男友回家，結果被妳抓包！」、「你家狗狗看都不看她一眼哈哈哈」、「狗狗表示『你現在是我的朋友了』」、「我們需要後續！」

事後，史黛拉推測門應該是露娜開的，因為她從兩年前就開始訓練露娜學會開門。這隻黑狗可能是露娜偷偷帶進來的朋友。經過確認後，史黛拉發現黑狗是鄰居養的。於是她決定讓他們繼續在家中玩耍，直到她要出門時，才結束了狗狗的約會，並將黑狗帶回鄰居家。她還告訴鄰居這段有趣的經歷，表示未來會讓狗狗們繼續一起玩耍。

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