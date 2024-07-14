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飛機廁所1開關 丟垃圾免髒手 空姐也驚訝：完全不知道

TVBS新聞網／編輯張庭暄報導
一名網友意外發現飛機廁所裡面有一個小機關，可以打開垃圾桶蓋子。(取材自Instagram/@guthealthboxer)
一名網友意外發現飛機廁所裡面有一個小機關，可以打開垃圾桶蓋子。(取材自Instagram/@guthealthboxer)

搭飛機成為旅行日常，不過飛機上有些機關甚至可能連機組員都不曉得。飛機上的廁所垃圾桶經常塞滿了用過的衛生紙，導致垃圾桶難以按壓打開甚至滿到塞不進去，這時大部分人皆不想用手去碰觸，就怕細菌沾手。對此，飛機常客就分享廁所中的「神祕開關」，不用手就可打開垃圾桶，該影片一出引起熱議，更有資深空服員驚呼「我完全不知道」。

一名飛機常客先前曾在Instagram發布影片表示，他發現了機上廁所垃圾桶的一個不起眼小機關，可以不必用手就能打開垃圾桶蓋，影片一出吸引了超過11萬人按讚。他在文章寫下「搭乘從泰國返家的航班時，我坐在廁所裡，瞧見了這個小小的腳踏板。我還在想它的用途是什麼，大概就是控制垃圾桶的！我以前從來不知道這一點！以後再也不必觸摸噁心的垃圾桶了。大家知道有這個機關嗎？」

對此，許多網友留言表示十分驚訝「我當空服員超過26年完全不知道有這個功能，然後請你穿鞋子進機艙廁所，因為地板非常髒有許多的灰塵」、「我剛學到了」、「以前從來不知道」、「天啊…我常常把使用過的衛生紙直接用手丟進垃圾桶，謝謝你的分享，希望所有的機艙都有這個設備」、「我超討厭碰它，我從來不知道有這個功能」、「天啊，這是非常有用的知識，謝謝分享」、「好讚，我從來沒有注意過」。

根據英國「太陽報」7日報導指出，飛機上的廁所垃圾桶經常塞滿用過的紙巾或衛生紙，不僅導致垃圾桶蓋難以按壓打開，甚至滿溢。這時若要把自己用過的衛生紙或紙巾塞進垃圾桶，往往不能不用手按壓桶蓋或把垃圾塞入桶內，就怕接觸到細菌。而該名網友分享的影片，為該問題提出了解方。

空服員都不知！飛機廁所「神秘機關」曝　丟垃圾不用手了

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