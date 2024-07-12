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「1周補習5天不苦」香港小學生受訪 同學反應逗笑網民

TVBS新聞網／編輯 李靖棠 報導
聽到同學的答案，後方男還露出驚訝的表情，意外成為網友焦點。(取材自HKEPC臉書影片)
聽到同學的答案，後方男還露出驚訝的表情，意外成為網友焦點。(取材自HKEPC臉書影片)

香港近日進行「升中派位」，簡單來說就是分發小六學生，前往各自心儀或分派的中學就讀。而油麻地一所小學有三名男學生接受媒體訪問，其中一人在鏡頭前侃侃而談，甚至稱自己每周補習五天不辛苦、念書是自己的本分時，都讓後方同學大感驚訝，甚至偷偷交換眼神，逗趣的神反應和表情，也讓該片段在社群爆紅並引起熱烈討論。

綜合港媒報導，來自油麻地天主教小學（海泓道）的三個學童，在教室接受多家電視台訪問，站在中間的陳愷昊同學表示，自己為了能上第一志願，家裡報名補習班，每周星期一到五、一放學就去報到；此時左後方江毓軒一臉不敢相信，還轉頭跟右邊的許家傑互看一眼。

沒想到陳愷昊在被記者問到會不會辛苦時，他表示辛苦談不上，「因為覺得讀書，是我的本分！」這句經典發言，再次讓後方江毓軒瞪大眼睛和張大嘴巴，依然無法相信自己同學的說法。這短短23秒的訪問影片，很快就在各大社群爆紅，也引起上千條留言討論。

許多香港網友還將三人分類，稱左邊表情非常豐富的江毓軒，聰明好動但容易形於色；右邊的許家傑則是非常淡定，至於中間侃侃而談的陳愷昊，最討長輩師長喜歡，也有網友表示，他非常適合進入政府當官。

事實上，他們三人都在此次「升中派位」，成功分別進入香港三所名校就讀。陳愷昊將進入華仁書院、表情豐富的江毓軒則前往皇仁書院，至於最淡定的許家傑，也將就讀英皇書院。

小學校方在受訪影片爆紅後，也出面「還原」孩子們當下的想法。校長表示，江毓軒之所以張大嘴口、一臉不敢相信的原因，是他對同學有這麼密集的念書安排感到驚訝；而淡定的許家傑，則是不理解江為什麼反應這麼大。

港小學生稱補習5天不辛苦、唸書是本分　同學「張嘴神反應」爆紅

TVBS新聞網

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