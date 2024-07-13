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蘋果用戶別上當 官方公布6大常見詐騙手法

TVBS新聞網／編輯 顏敏翔 報導
蘋果官方公布幾種常見的詐騙手法，提醒用戶別上當。(路透)
蘋果官方公布幾種常見的詐騙手法，提醒用戶別上當。(路透)

資安公司「賽門鐵克Symantec」近日發現一波全新網路釣魚詐騙手法，不肖分子會偽裝成蘋果官方發布簡訊或電子郵件，誘騙用戶點擊釣魚連結，進而取得用戶的Apple ID帳號；然而詐騙手法層出不窮，而蘋果也在官網揭露六大常見的詐騙手段，提醒民眾務必小心防範。

蘋果指出，網路釣魚是指企圖取得你個人資訊的詐騙手段，通常是透過電子郵件進行，但不肖份子會藉由各種方式誘騙用戶分享個人的資訊或提供金錢，其中有六大常見手法。

1.不肖份子會佯裝成知名公司（包含蘋果）向用戶撥打電話，這稱為「誘騙攻擊」，如果來電看起來可疑，蘋果建議可考慮掛斷電話，並確認該公司的正確號碼後再回撥。

2.為了建立信任並獲得認可，不肖份子會頻頻提及用戶的個人資訊，像是住家、任職公司等，一旦聽到這些資訊，就要提高警戒心。

3.不肖分子會假藉緊急事件，如有人侵入你的iPhone或iCloud帳號，或是Apple Pay有未經授權的扣款，聲稱要協助用戶阻止攻擊者或撤銷收費。

4.不肖分子來電時可能會製造強烈的緊迫感，或是煽動情緒，主要是不想讓用戶有時間思考，如勸阻用戶與蘋果官方聯繫，不然就是一再強調用戶可能背負法律責任，必須即刻解決問題，目的是防止用戶掛斷電話。

5.不肖分子可能會要求用戶提供帳號資訊或安全碼，藉由引導用戶進入假的蘋果登入頁面，並要求驗證身份，蘋果強調，他們絕對不會要求用戶登入任何網站，或是提供密碼、雙重認證代碼等。

6.不肖分子會要求用戶停用安全功能，如雙重認證或是遭竊裝置防護等，他們會聲稱這是必要步驟，以便停止攻擊或讓用戶重新取得帳號控制權，但事實上他們是要設法誘騙用戶降低安全防護，好發動攻擊；對此，蘋果也表示不會要求停用任何安全防護功能。

果迷別上當受騙！蘋果官網揭露網路釣魚常見6大手法

TVBS新聞網

釣魚 Apple 資安 iPhone

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