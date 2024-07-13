蘋果用戶別上當 官方公布6大常見詐騙手法

蘋果官方公布幾種常見的詐騙手法，提醒用戶別上當。(路透)

資安 公司「賽門鐵克Symantec」近日發現一波全新網路釣魚 詐騙手法，不肖分子會偽裝成蘋果官方發布簡訊或電子郵件，誘騙用戶點擊釣魚連結，進而取得用戶的Apple ID帳號；然而詐騙手法層出不窮，而蘋果也在官網揭露六大常見的詐騙手段，提醒民眾務必小心防範。

蘋果指出，網路釣魚是指企圖取得你個人資訊的詐騙手段，通常是透過電子郵件進行，但不肖份子會藉由各種方式誘騙用戶分享個人的資訊或提供金錢，其中有六大常見手法。

果迷別上當受騙！蘋果官網揭露網路釣魚常見6大手法

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