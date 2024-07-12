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12星座誰容易被花花公子迷倒？獅子被誇就淪陷、這星座對人深信不疑

世界新聞網／輯
有些星座無法抵抗花花公子的甜言蜜語。（取材自unsplash.com＠Shamim Nakhaei）
有些星座無法抵抗花花公子的甜言蜜語。（取材自unsplash.com＠Shamim Nakhaei）

有些人在情場上相當輕浮，總是會用各種花言巧語，同時劈腿許多對象上鉤。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行誰對這類花花公子型的人物，最缺乏抵抗能力。

第12名 天蠍座

天蠍座一點都不奢望愛情，也討厭說謊的人，因此對花花公子無感。

第11名 處女座

處女座個性踏實，自然不喜歡輕浮的人。

第10名 魔羯座

魔羯座性格慎重，往往需要長時間交往才能決定對象。拈花惹草的人就容易在途中出局。

第9名 金牛座

金牛座認為戀愛會把兩人束縛起來，和花花公子的相性不合。

第8名 雙子座

雙子座雖然可能一時被花花公子吸引，但最終還是能看穿對方本性。

第7名 水瓶座

水瓶對戀愛對象沒有太多執著，有可能會乘興跟著對方。

第6名 牡羊座

牡羊會對花花公子感到一點興趣，不過也可能很快就感到膩了。

第5名 巨蟹座

巨蟹座不擅長拒絕人，有可能會被對方帶著走。

第4名 天秤座

天秤座喜歡受歡迎的人，因此很可能正中花花公子的下懷。

第3名 射手座

個性天真的射手座，警戒心也比較低，碰到專門捕捉獵物的花花公子，很可能一下子就會上鉤。而且他們自己也不喜歡被綁住，所以對劈腿的容忍性也高一些。不過雖然交往容易，但關係往往維持不長久。

第2名 獅子座

自尊心高的獅子座，比起穩定的感情發展，更渴望像是電影或小說情節般的愛情。因此碰到滿口甜言蜜語的對象，自然容易被對方攻陷，完全中了花花公子的圈套裡。

第1名 雙魚座

雙魚座耳根子軟，容易聽信對方的一切，因此碰到花花公子的花言巧語，依然會對對方深信不疑。他們特別對不幸的遭遇沒有抵抗力，只要編造出這樣的故事，就能引發他們的同情，不會輕易說NO。

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