冰咖啡或熱咖啡哪種較健康？ 專家難定論：各有利弊

熱咖啡還是冰咖啡哪種更有益健康，要等更多研究才能確定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Joao Sócola）

酷暑席捲全美，很多人正棄熱咖啡 而改飲冰咖啡，但冰咖啡或有助於人冷靜，卻未必有益於健康。德州「赫曼甘蔗地紀念醫院」 (Memorial Hermann Sugar Land Hospital)心臟學家巴席特(Majid Basit)認為熱咖啡比起冰咖啡，有更多抵抗生病的營養素，此外熱咖啡的香氣有助於改善心情，降低疲勞感。

每日郵報(Daily Mail)報導，熱咖啡的抗氧化劑數量較多，有益於健康。抗氧化劑能攻擊自由基，自由基這種不穩定化合物會增加全身的氧化壓力。氧化壓力會損害細胞，長期導致健康出問題，如心臟病 、阿茲海默氏症、腎衰竭甚至一些癌症。

2018年發表在「科學報告」(Scientific Report)的一篇研究指出，熱咖啡含有的抗氧化劑要比冰咖啡來得多；這是因為熱咖啡的熱水，由咖啡豆裡萃取的養分，要比冷水來得多。

另些研究也指出，熱咖啡也讓人取得更多能量。「美國化學會」(American Chemical Society)2020年一篇研究便指出，熱咖啡比起冷泡咖啡，可以取得的咖啡因數量略多。甚至聞一下熱咖啡都可以讓人更加放鬆，畢竟熱咖啡香氣要比冰咖啡來得濃。

「農業及食品化學期刊」( Journal of Agricultural and Food Chemistry)有篇研究，針對齧齒類動物為研究對象，發現讓實驗對象聞聞熱咖啡香，就能降低勞累及壓力值。

2009年有篇研究，讓受測者拿一杯熱咖啡幾分鐘，結果發現他們比起拿冰咖啡的人，看待他人就覺得慷慨、關懷、溫暖。

但冰咖啡也有其優點，例如冰咖啡的酸內容就比熱咖啡少，畢竟熱會增酸。酸成分多的飲品會破壞腸道裡的益生菌，導致消化不良。

比佛利山 內分泌學者奎納爾(Eva Cwynar)表示，含酸太多的咖啡，會破壞人的天然腸道菌群，讓人覺得死氣沈沈。

冰咖啡經證實有擁較高的鎂，以及稱為綠原酸(Chlorogenic acid)的抗氧化劑。兩種成分有益於調節血糖，降低血壓，而減少發展成心臟病的風險。

總之，巴席特博士表示，目前研究還有限，至於咖啡哪種溫度較好，更是無法確定，「一切待更多研究證實」。