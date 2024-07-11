我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登坦承其他民主黨人也能擊敗川普：但我有一重大優勢

好市多要漲會員費 升等黑鑽卡划算嗎？簡易評估法教學

阿拉斯加狩獵 獵人回憶擊殺重1000磅棕熊驚險瞬間

編譯潘勛／即時報導
阿拉斯加棕熊示意圖，非新聞事件圖。（美聯社）
阿拉斯加棕熊示意圖，非新聞事件圖。（美聯社）

獵人艾瑞克森(Tyce Erickson)5月向阿拉斯加州購買狩獵證，到科迪亞克島(Kodiak Island)獵棕熊，結果遇上一頭重1000磅巨物，受傷的巨熊與他及嚮導近距離對峙，最後還是艾瑞克森用手槍連開三槍放倒該棕熊，過程十分驚險。

每日郵報(Daily Mail)報導，阿拉斯加州魚類及狩獵廳每年在科迪亞克島只發四張獵熊許可證，價格很貴，有效期為兩周。艾瑞克森購買許可後，5月前往島上狩獵，他希望能近距離用弓箭打到一頭熊。但是在遼遠的曠野裡追熊並不容易，直到倒數第二天，他才找到一頭熊。

他躡手躡腳往那頭千磅巨熊而去，希望由30呎開外射擊，但他逼近時嚇到熊，熊往後退去。艾瑞克森不想空手而歸，於是由嚮導處借來步槍，由50呎外開槍，第一發沒中，第二槍倒是擊中了，但棕熊消失於眼簾，他無法確定該熊情況，兩人於是趨前。

但棕熊沒倒在他倆認為的地方，看來還活著且淌著血離開，他們便追蹤下去。追了約兩哩，棕熊受夠了，便由山坡衝下來要與獵人拚個你死我活。

艾瑞克森接受「別克郡狩獵」(Back Country Hunting)播客節目專訪表示，那個瞬間聽到棕熊大吼的聲音，大熊由嚮導瑞恩右邊的赤楊樹旁竄出來，當時自己在瑞恩身後約十呎，瑞恩及時抽出步槍，在熊距離他約20呎時擊中其胸口，但無法阻擋熊的進攻，而且在往後退時被絆倒，仰躺地上大喊救命。

艾瑞克森帶著自己10釐米口徑手槍，但他無法繞過瑞恩而開槍，於是他匐伏經過灌木叢，來到瑞恩身側，此時棕熊再度衝來，距離他只有大約12呎，於是他拔槍狂射。他回憶說，當時沒時間緊張，就在他想自己救下瑞恩一命時，已經開了三槍。到第三槍時，熊終於不再衝來，滾下山坡，撞在赤楊木旁；兩人覺得真是血脈賁張。

瑞恩湊近棕熊檢查牠死了沒有，而熊還在咆哮抬頭，於是他由其脅間再射一槍，讓獵物斃命。

獵熊在科迪亞克島為合法，控制公熊頭數，以免牠們為了能與母熊交配而殺死太多幼熊。

上一則

車底異音一探發現「整隻鴨子被蛇綁住」 網友驚：難道想吃了牠？

下一則

人力昂貴 餐廳改用機器人做餐點

延伸閱讀

太浩湖玩水 愛犬喝到藍綠藻藻華「3小時喪命」

太浩湖玩水 愛犬喝到藍綠藻藻華「3小時喪命」
天天吃鮪魚罐頭？ 專家分析對人體利弊

天天吃鮪魚罐頭？ 專家分析對人體利弊
妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻
寵物犬好奇翻弄爐具上盒子「觸動開關」 廚房被燒光

寵物犬好奇翻弄爐具上盒子「觸動開關」 廚房被燒光

熱門新聞

日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
一位日本網友替家中的混血犬驗DNA，意外發現他混到最多比例的是「珍島犬」。（取材自youtube＠ぺすちゃぴちゃんねる）

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

2024-07-05 19:40
每個血型記憶力不同。（取材自unsplash.com＠Element5 Digital）

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

2024-07-05 22:30

超人氣

更多 >
星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人
12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要