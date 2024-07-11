阿拉斯加狩獵 獵人回憶擊殺重1000磅棕熊驚險瞬間

阿拉斯加棕熊示意圖，非新聞事件圖。（美聯社）

獵人艾瑞克森(Tyce Erickson)5月向阿拉斯加州購買狩獵證，到科迪亞克島(Kodiak Island)獵棕熊，結果遇上一頭重1000磅巨物，受傷的巨熊與他及嚮導近距離對峙，最後還是艾瑞克森用手槍連開三槍放倒該棕熊，過程十分驚險。

每日郵報(Daily Mail)報導，阿拉斯加州魚類及狩獵廳每年在科迪亞克島只發四張獵熊許可證，價格很貴，有效期為兩周。艾瑞克森購買許可後，5月前往島上狩獵，他希望能近距離用弓箭打到一頭熊。但是在遼遠的曠野裡追熊並不容易，直到倒數第二天，他才找到一頭熊。

他躡手躡腳往那頭千磅巨熊而去，希望由30呎開外射擊，但他逼近時嚇到熊，熊往後退去。艾瑞克森不想空手而歸，於是由嚮導處借來步槍，由50呎外開槍，第一發沒中，第二槍倒是擊中了，但棕熊消失於眼簾，他無法確定該熊情況，兩人於是趨前。

但棕熊沒倒在他倆認為的地方，看來還活著且淌著血離開，他們便追蹤下去。追了約兩哩，棕熊受夠了，便由山坡衝下來要與獵人拚個你死我活。

艾瑞克森接受「別克郡狩獵」(Back Country Hunting)播客節目專訪表示，那個瞬間聽到棕熊大吼的聲音，大熊由嚮導瑞恩右邊的赤楊樹旁竄出來，當時自己在瑞恩身後約十呎，瑞恩及時抽出步槍，在熊距離他約20呎時擊中其胸口，但無法阻擋熊的進攻，而且在往後退時被絆倒，仰躺地上大喊救命。

KODIAK BEAR charged from 12 feet and taken with an M&P10MM.



Photo & story: josephvonbenedikt on Instagram pic.twitter.com/GSL5xvXDDA — Smith & Wesson Inc. (@Smith_WessonInc) 2024年7月6日

艾瑞克森帶著自己10釐米口徑手槍，但他無法繞過瑞恩而開槍，於是他匐伏經過灌木叢，來到瑞恩身側，此時棕熊再度衝來，距離他只有大約12呎，於是他拔槍狂射。他回憶說，當時沒時間緊張，就在他想自己救下瑞恩一命時，已經開了三槍。到第三槍時，熊終於不再衝來，滾下山坡，撞在赤楊木旁；兩人覺得真是血脈賁張。

瑞恩湊近棕熊檢查牠死了沒有，而熊還在咆哮抬頭，於是他由其脅間再射一槍，讓獵物斃命。

獵熊在科迪亞克島為合法，控制公熊頭數，以免牠們為了能與母熊交配而殺死太多幼熊。