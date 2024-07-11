旅遊專家推薦5個適合背包客獨自旅遊城市 台北上榜

每日郵報訪問三位旅遊專家，推薦五個適合單獨背包客旅型的城市，台北市榜上有名。圖為台北101夜景。（取材自pexels.com@Timo Volz）

夏季是旅遊旺季，有些人喜歡跟團，有些人喜歡單獨自助旅行，每日郵報（Daily Mail）訪問了旅遊專家，根據安全、民眾友善態度和房價是否合理選出最適合單獨旅行的背包客去的五個城市，台北市也因為乾淨的捷運系統而上榜。

每日郵報在訪問了美國旅遊網站The Points Guy和英國的艾帝提（Aditi）旅行社後，選出最適合獨自旅行的背包客去的五個城市，分別為台灣台北、喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）、智利首都聖地牙哥 （Santiago）、德國柏林（Berlin），以及澳洲墨爾本（Melbourne）。

The Points Guy的旅遊專家及編輯尼基（Nicky Kelvin）認為，若旅客想體驗亞洲文化，他建議可以到台灣一遊，最推薦的城市是台北，因為相較於日本東京，台北的物價比較便宜，台北有經濟型和國際連鎖的飯店，對背包客來說選擇很多，很多社區提供免費的徒步旅行，還有街頭小吃導覽；尼基也稱讚台北捷運系統很乾淨、有秩序且安全，列車進站時還會播放古典音樂。

尼基也推薦聖地牙哥，他說智利一向被認為是拉丁美洲最安全的國家之一，聖地牙哥的犯罪率很低，旅館選擇很多，各種類型都有。尼基說，聖地牙哥被安地斯山脈及智利海岸山脈圍繞，遊客可以滑雪、在阿他加馬沙漠（Atacama desert）健行，或是參加單車品酒之旅。

柏林是尼基推薦的另一個城市，因為犯罪率低、大眾運輸品質很好，當地市民的英文程度都很不錯，柏林有很多旅舍及免費的旅遊導覽，背包客可以在輕鬆的氣氛下和其他背包客交朋友，大量公共藝術步道讓旅客在城市中能輕鬆漫遊。

在艾帝提旅行社負責單獨背包客旅行的海倫（Helen Youngman）推薦位於歐亞交界的第比利斯，她說第比利斯是一個充滿創意、兼容並蓄並有深遠歷史的城市，當地有色彩豐富的鄂圖曼建築，還有溫暖好客的民眾，很適合單獨的背包客，遊客可以在第比利斯享受溫泉，或在舒適的地下室品酒和吃到美食。

旅遊網站Travel City的共同創辦人李（Lee Dobson）推薦墨爾本，他說墨爾本有著充滿活力的文化景觀、多元的社區和熱情的當地人而成為獨自旅行者的絕佳城市度假勝地。

李說，墨爾本以其街頭藝術、咖啡 文化和眾多的節慶而聞名。獨自旅行者可以參觀維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria），探索有獨特商店和咖啡館的巷道，並在皇家植物園（Royal Botanic Garden）放鬆身心，四通八達的電車網路可以輕鬆抵達其他景點。