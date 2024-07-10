太浩湖玩水 愛犬喝到藍綠藻藻華「3小時喪命」

寵物犬柯拉因喝到太浩湖裡的藍綠藻藻華而亡故。（取材自TikTok@ anaisfelt）

TikTok用戶安奈斯(Anaïs)貼影片表示，自己帶會游泳的愛犬柯拉(Cora)去太浩湖(Lake Tahoe)玩水，不料清澈的湖水裡藍綠藻藻華爆發，柯拉不慎吃到，3小時內就喪生，她分享這則悲痛的消息，提醒其他寵物 飼主，太浩湖內恐怕還有更多藍綠藻帶來的神經毒素。

每日郵報(Daily Mail)報導，聯邦疾病防治中心 (CDC )指出，全美最近發生一波類似悲劇事件，皆因藍菌門浮游植物產出的毒素所致，柯拉之死為其中之一。

CDC表示，按檔案紀錄，單在2021年，全美16州就有117人因藍綠藻而得病，至少2715例寵物、牲口及野生動物死亡；專家警告說，藍綠藻藻華在8月最廣泛、致命，這類肉眼經常看不見的有毒藻菌九成沿著湖水及其他淡水水體形成。

安奈斯表示，帶柯拉去玩的時候，湖水極為清澈，太浩湖很漂亮，沒有理由懷疑會發生這種事；當時還有好多人以及動物在湖裡游著。

但柯拉一個小時內就嚴重發病，三個小時內就死了。他們把柯拉急送內華達州一處緊急救治獸醫院，才得知柯拉是攝入藍綠藻。一但藍綠藻中毒，基本上就是全身機能都喪失，無藥可救。

CDC給這類案件的技術名稱為「藍綠藻華傷害」(Harmful Algal Bloom, HAB)事件，最近報告指出，因為全球暖化，水溫上升，藻華大增。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)指出，人類廢水及農業肥料大量排入淡水、岸邊生態系，會讓藻類群落增長；各地獨特的條件，也讓藍綠藻藻華可能產出的毒素，呈現高度差異。

柯拉憾事發生在國慶日。安奈斯提醒大家，這種神經毒素也會影響人類；事實上人、貓等動物都會受影響，而且事先沒有徵兆。她不滿官方沒檢驗湖水品質，預防憾事，等於是讓動物先死之後，才知道向人們發出警告。