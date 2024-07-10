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35歲卻像未成年 密州男子用六個秘訣維持青春

世界新聞網／輯
密西根州網紅布蘭登從青少年時期改變生活和飲食習慣以抗老，現在35歲的他常被誤以為只有十幾歲。(翻攝Brandon Miles May TikTok )
密西根州網紅布蘭登從青少年時期改變生活和飲食習慣以抗老，現在35歲的他常被誤以為只有十幾歲。(翻攝Brandon Miles May TikTok )

密西根州底特律的男子布蘭登（Brandon Miles May）靠生活和飲食習慣維持年輕外貌，今年35歲的他外貌猶如十幾歲的青少年，出國時海關都會針對他的年紀再三檢查，他說他沒有用什麼特別的方法，就是外出一定做足防曬以及遠離酒精。

@brandonskincare

Tonight’s ANTI-AGING dinner #antiaging #antiagingtips #healthyliving #healthylifestyle #healthyrecipes #fyp

♬ original sound - Brandon Miles May

紐約郵報（New York Post）報導，布蘭登擁有自己的醫療通訊事業，也是一名網紅，時常在TikTok等社群媒體分享自己的抗老方法

布蘭登說，他已經35歲，但常常被路人說看起來像青少年，他也分享他的六大抗老祕方，分別為做足防曬、滴酒不沾、吃莓果、食用低汞含量的魚、吃有機蔬果，以及避免吃碳水化合物、糖和穀類。

布蘭登說，他每天都會擦防曬，如果外出一定戴帽子和穿長袖避免手臂曬到太陽，另外他絕不喝酒，他認為這點幫助很大。

布蘭登說，他13歲時意識到長壽和抗老的重要性並開始鑽研營養學，15歲時他改變飲食習慣，喝綠茶和攝取植物性飲食，19歲時開始戒糖、穀物和碳水化合物，現在更加入吃有機蔬果和低汞含量的魚類；他說他的方法都很簡單但也有效。

布蘭登說，運動也很重要，但他避免做任何負重太重的訓練，避免過度使用肌肉，讓肌膚老化，他選擇溫和的運動，例如散步、瑜珈和力量訓練。

布蘭登說，他每次在機場海關被問幾歲時，海關人員都要再三確認；人們猜他年紀的數字不一，但都不脫十幾歲的範圍，有人猜15、16，也會有人猜18或19歲。

布蘭登說，他這麼做不是為了長生不老，而是想維持健康的身體，想要感到健康、年輕和身心舒暢，「感到年輕就會看起來年輕」。

布蘭登認為他比十年前看起來狀態更好，身心都感到年輕，他很高興自己維持年輕的心態和體態。

布蘭登說有些人認為他的生活和飲食方式很嚴格且難以維持，他說他保有調整彈性，例如他每天都會吃巧克力，不過那是吃起來很苦的92%和100%黑巧克力；若外出用餐，他也會吃麵包和橄欖油。

密西根州 TikTok

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