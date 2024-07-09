工作如果出現五跡象 你該立即辭職

心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

人的工作影響生命之大難以想像。如果你對當前工作很不快樂，可能會傷及生活的其他領域；人生三分之一時間用在工作，對工作很不滿意可能導致壓力。心理學者雪瑞(Kendra Cherry)指出，凡是你的工作出現以下五種跡象，如果情況允許，不用考慮太多「辭職吧！」

第一種是欠缺成長的機會。對很多美國勞工 來說，在工作裡有機會進步、學習及成長，是很重要的事。美國心理學會(American Psychological Association)調查指出，91%受訪者認為這些機會很重要。

如果你的工作看似死胡同，沒能取得更好的機會，或讓個人成長，就是很好的指標，你該考慮辭職。一成不變的例行工作無法讓你脫穎而出，毫無挑戰感，肯定會讓你停滯、不滿。

第二種是牴觸你的道德價值。若是你的雇主要求你，針對你的個人價值有所妥協，或者做不符道德的行為，此時就該辭職。加州全人照護治療師威爾斯(Jenny Flora Wells)指出，若是你在工作時遇到不道德舉措、覺得你與老闆的信念不符、發現同事中的不正當行為等等，這些經歷都會增加壓力及焦慮，很難處理，還會影響到你的日常工作相關的職務上。

第三種是影響到你心理、情緒的安寧。人人都會遭逢自己心理、情緒上的挑戰，但是假如你的工作，對你的心理安寧傷害特別大，那就是很強烈的跡象，你該求去。工作長期感到壓力、焦慮及不悅，後果很嚴重，危及你的健康，勞累不堪。

第四種是沒有興趣及動機。如果你連努力提起對工作一絲絲的興趣都很困難，這就是很強的跡象，你必須認真自問，為什麼還要眷戀下去。職涯專家指出，長期覺得無聊、空虛，絕對是該離開某個工作的扎實理由。

第五種是職場環境有害。假如每天去上班，開始覺得像去打仗，就足見你的工作環境有很嚴重的功能不良力量在作祟；員工覺得被輕視、毫無支援、遇到霸凌歧視 ，對身心安寧及工作滿意度，都有負面影響。