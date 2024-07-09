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去機場前可先檢查兩件事 避免行程被延誤

世界新聞網／輯
運輸安全管理局官員分享兩件出發到機場前要注意的事情，可以避免行程被延誤。機場示意圖，和本新聞無關。(美聯社)
運輸安全管理局官員分享兩件出發到機場前要注意的事情，可以避免行程被延誤。機場示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

運輸安全管理局官員藍斯頓（R. Carter Langston）分享兩項他認為很有用的旅行注意事項，包括到機場要避開的時間，還有帶一個空袋子，都能幫助旅客避免行程被延誤。

太陽報（the Sun）報導，藍斯頓有很長的時間待在機場，他分享兩個旅客出發到機場前可以留意的兩件事，能避免行程被延誤。

第一個是抵達機場的時間，他建議旅客盡量避免清晨或下午到機場，因為那是機場最忙的時間點，他說機場跟到交通一樣也有尖峰時段，下午4點到6點是機場忙碌的時段。

藍斯頓說，下一個建議是旅客可以多帶一個空袋子，確保行李沒有不小心裝進任何違禁品，這樣可以讓你輕鬆通過安檢，有足夠的時間在免稅店閒逛。

根據運輸安全管理局的資料，今年5月和6月初期間機場已有10天人潮高峰，他們預估和去年相比，在旅客高峰期平均一天將有3千萬的旅客數。

運輸安全管理局表示，符合運輸安全管理局預先安檢計畫者，通關只需10分鐘或甚至少於10分鐘，但其他人可能是30分鐘，在旅遊旺季可能會更久。

旅遊專家表示，航空業工作者用「安檢蝨子」（gate lice）來形容那些太早到登機口的旅客，此舉恐會造成班機延誤。

旅遊專家表示，旅客太早到登機口會讓登機門前塞太多人，讓登機過程變得更繁瑣，讓可以優先登機的頭等艙和商務艙旅客無法優先登機，也會讓坐輪椅的旅客要繞過一堆人才能登機，增加登機時間。

達美航空前地勤人員卡斯塔尼達（Drake Castaneda）說，他每次旅行時若是要搭長途飛機，在等待登機時他會選擇站著等，且不會擋在登機口前。

達美航空

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