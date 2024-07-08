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平常光滑皮膚突然長大量白色細毛 恐是癌症前兆

世界新聞網／輯
丹佛的皮膚科醫師沃特指出，若平常無毛的皮膚突然長類似胎毛的細毛，可能是罹患癌症前兆。(翻攝Scott Walter TikTok )
丹佛的皮膚科醫師沃特指出，若平常無毛的皮膚突然長類似胎毛的細毛，可能是罹患癌症前兆。(翻攝Scott Walter TikTok )

丹佛的皮膚科醫師沃特（Scott Walter）分享一個不尋常的皮膚狀況，希望民眾多加注意，若皮膚突然出現該狀況，可能是癌症的前兆，且不同部位發生該狀況代表不同部位罹患癌症，千萬不可輕忽。

@denverskindoc

Baby hair aka Lanugo as an adult? #whatsonmyskin #lanugo #lanugohair #medicine #acquiredhypertrichosislanuginosa #paraneoplastic #interesting #todayilearned #babyhair

♬ original sound - Dr. Scott Walter | Derm

紐約郵報（New York Post）報導，沃特是通過認證的醫師，常在TikTok分享皮膚的相關知識，擁有120萬追蹤者。

沃特在最近的一支影片提到，若平常沒有長毛的地方突然長大量白色細毛，代表可能得了後天性多毛症（acquired hypertrichosis lanuginosa，HLA）。

沃特說，多毛症的毛髮是白色且纖細的，很像寶寶剛出生時的胎毛，但這種毛長在成人身上，是腫瘤附屬的症狀，代表罹患癌症，身體因此有此反應。

沃特說，長在耳朵、臉頰和鼻子的白色細毛代表可能罹患肺癌、乳癌、子宮頸癌、大腸直腸癌、胃腸道癌、尿道癌或卵巢癌。

沃特說，最瘋狂的是，這個症狀可能在你被診斷罹患癌症前兩年半就發生，所以是代表得了癌症的第一個徵象，這症狀雖然不常見，但是是皮膚示警身體內部有異狀的徵兆。

根據基金及罕見疾病資訊中心（Genetic and Rare Diseases Information Center）數據，不到一千位美國人患有後天性多毛症。

中心指出，後天性多毛症症狀包括舌頭發炎、腫脹、味覺改變、腹瀉和體重減輕。曾有一位68歲的婦女表示自己的舌頭像在燃燒，臉上長滿白色細毛，後來被診斷患有後天性多毛症及直腸癌，之後接受放射治療。

癌症 腫瘤 TikTok

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