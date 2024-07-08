陌生人大喊「鞋子」 時尚網紅分享米蘭遇詐騙怪招

芝加哥Garrett爆米花繼承人漢娜分享和丈夫在米蘭遇到的狀況，提醒遊客要多加注意。(翻攝Hannah Chody TikTok @hannahchody )

Garrett爆米花繼承人、時尚網紅漢娜（Hannah Chody）分享和丈夫察德（Chad Milburn）在義大利 米蘭旅行時遇到的狀況，她認為這很可能是當地的詐騙手法之一，提醒遊客要多留意。

每日郵報（Daily Mail）報導，31歲的漢娜是芝加哥Garrett爆米花的繼承人，她常到世界各地旅行，也會在自己的TikTok 上分享時尚和美妝的消息或心得，有14.6萬粉絲追蹤。

漢娜日前和察德在米蘭旅行，她說有天晚上他們吃完晚餐後，在走回住處的路上突然有個陌生人靠近察德並對他大喊三次「scarpa」，scarpa在義大利文中是「鞋子」的意思。

漢娜說，她當下看了察德的鞋子，心裡想「發生什麼事了？」接著她對察德說「沒事，我們繼續走」，而察德因為不知道scarpa是什麼意思，一頭霧水不知所措。

漢娜說，陌生人看他們繼續往前走後開始不停騷擾他們，還伸手抓住察德的手腕，似乎要試圖拔下他的手錶，但還好察德的手錶被外套袖子蓋著，對方才沒有得逞，後來路上有另一群人出現，那個陌生人就突然跑掉了。

漢娜說她和察德回去後討論這件事，察德說他五年前在米蘭時也遇過類似狀況，當時也是在這次事發地點附近，一個男人靠近察德並開始嘲笑他的鞋子，但那就是一雙Gucci的樂福鞋而已，沒有任何異樣。

漢娜認為這是當地扒手或搶匪慣用的手法之一，因為若有人突然靠近你並對你大叫「鞋子！鞋子！」或是嘲笑你的鞋子，人的直覺反應就是低頭或彎腰看鞋子，因此就不會注意四周，她認為她和察德遇到的那位陌生人一定有什麼意圖，只是剛好有其他路人經過，打斷嫌犯的計畫，他才沒有得手。

漢娜說她還是覺得米蘭很安全，但提醒旅客仍要注意各種情況，如果有人試圖想讓人分心，一定要謹慎面對，避免任何損失發生。