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最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

編譯季晶晶／綜合外電
根據InterNations的2024年Expat Insider調查，越南連續第四年成為旅居海外人士最負擔得起的國家。(歐新社)
根據InterNations的2024年Expat Insider調查，越南連續第四年成為旅居海外人士最負擔得起的國家。(歐新社)

根據InterNations針對53國進行的2024年Expat Insider年度調查，旅居海外人士最負擔得起的國家是越南，而且連續第四年奪冠。

在針對53國的調查裡，越南在個人財務方面的滿意度拿第一，但需附帶說明，它在其他調查面向的表現沒那麼好：生活品質排第40名；基本生活條件（數位化程度、住屋和語言等）排第29名；海外工作（職涯前景和工作保障等）排第14名。

在個人財務方面，InterNations要求參與調查者就三方面進行評比，分別是生活成本、對財務狀況的滿意度，以及可支配收入是否足以過上舒適生活。

新的調查結果基本上與去年差不多，第2名以降依序是哥倫比亞、印尼、巴拿馬、菲律賓、印度、墨西哥、泰國、巴西和中國。其中巴西（第9名）新上榜，被擠掉的是馬來西亞，後者去年排第5名，今年降到第11名。

前十名裡就有六個亞洲國家，東南亞國家尤其突出，InterNations行銷長Kathrin Chudoba表示，主要因素在於住房，大多數外籍人士都認為，這裡很容易找到住房，且對住房的經濟實惠程度感滿意。

在越南，除了生活成本低之外，令人滿意的原因還包括外籍人士在這裡拿到的工資往往較高。根據InterNations，平均年收入達到或超過15萬美元的占比，越南幾乎是全球平均的兩倍，越南是19%，全球僅10%。

Expat Insider的調查也統整出外籍人士認為最適合移居國家的前10名，分別是巴拿馬，墨西哥、印尼、西班牙、哥倫比亞、泰國、巴西、越南、菲律賓、阿聯。亞洲國家的表現依舊出色，但去年排第5名的台灣今年掉出榜單外。

這份線上調查今年有來自全球175個國家的1.25萬名外籍人士參與。

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