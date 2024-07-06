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海水侵蝕嚴重 麻州200萬度假豪宅賤賣20萬

編譯盧炯燊／即時報導
位於麻州楠塔基特、價值200萬元的海濱度假豪宅，因海岸被侵蝕，現以十分一價格即20萬元大甩賣。(取自Nantucket Current的Instagram帳號)
位於麻州楠塔基特、價值200萬元的海濱度假豪宅，因海岸被侵蝕，現以十分一價格即20萬元大甩賣。(取自Nantucket Current的Instagram帳號)

位於麻州楠塔基特(Nantucket)一間海濱度假豪宅，能夠俯瞰大西洋楠塔基特灣(Nantucket Sound)無敵海景的海濱度假豪宅，現以十分之一價格，即20萬元大甩賣！

這棟兩層高、面積1700平方呎，有三個臥室及兩個浴室的房子，建於1979年，估計價值200萬元，屋主夫婦卡林(Jane Carlin) 與吉福德(Ben Gifford)，自1988年購入並無轉手。

然而這間豪宅上周竟以20萬元的價錢易手，買家就是鄰居、應用程式Ticketnetwork的聯合創辦人、億萬富豪瓦卡羅(Don Vaccaro) 。

受到環境變遷影響，楠塔基特灣洋流與沿岸的距離愈來愈小，形成海水沖刷力愈來愈大，尤其在冬天情況更厲害，多年來整個區域都受到海岸侵蝕的嚴重影響。

當地政府在網站上表示，楠塔基特島南部海岸線每年都會經歷 0.56 英尺和 12.63 英尺的海灘侵蝕，島上其他地區也面臨侵蝕問題。

原來的屋主卡林與吉福德為了避免房屋最終掉到海裡，曾經考慮由他們出資，由非營利團體搬走，卻沒有團體願意接手。

新房主瓦卡羅向福斯新聞商業頻道說，他本人對這間房屋能夠保留一年以上，完全不抱任何幻想，甚至假設會在 2025 年春天之前掉入水裡。

他表示或許會利用一些簡單，但成本高昂的技術來減緩海岸侵蝕，包括特別針對楠塔基特洋流而設的「海草種植」、「淤泥圍欄」等策略。

瓦卡羅還說，如果楠塔基特島沒有反對意見，他會將這間房屋捐出供烏克蘭難民使用。

原房主卡林與丈夫從沒有將房屋掛牌出售，因為不想在暴風雨來臨之前售給人後，房屋掉落水裡，這時瓦卡羅主動報價購入。

儘管有隨時給大海吞沒的風險，但楠塔基特海濱住宅仍然受到買家青睞。5月時掛牌價為470萬元，成交中位價為300萬元。

麻州 烏克蘭

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