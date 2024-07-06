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芬蘭新研究：乳腺癌患者適量運動 有助增加抗癌能力

新華社／赫爾辛基5日電
研究指出，適量運動可以提升乳腺癌患者血液中抗腫瘤白血球的比例；示意圖。（圖／123RF）
研究指出，適量運動可以提升乳腺癌患者血液中抗腫瘤白血球的比例；示意圖。（圖／123RF）

芬蘭土庫大學（University of Turku）等機構進行的一項新研究顯示，適量運動可以提升乳腺癌患者血液中抗腫瘤白血球的比例，但目前尚不清楚這些血液中的變化是否會直接影響腫瘤區域內白血球的數量。研究論文日前發表在國際期刊「前沿」（Frontiers）上。

不同類型白血球的平衡決定了免疫系統是向癌症發起攻擊還是支持其生長，如果腫瘤區域中的抗癌細胞多於促癌細胞，身體就能更有效地對抗癌症。

在本項研究中，20名新近被診斷出乳腺癌但尚未開始治療的患者參與了實驗，選擇自己感覺適合的阻力騎行飛輪單車30分鐘。研究人員分別在騎行前、騎行中和騎行後採集患者血樣，並分析不同類型白血球的數量變化。

實驗結果顯示，運動期間，患者血樣中多種不同類型白血球的數量增加，其中最重要的抗癌白血球──細胞毒性T細胞和自然殺傷細胞的數量增加幅度最大，而促癌的調節性T細胞和髓源性抑制細胞數量未發生顯著變化，但目前尚不清楚這些血液中的變化是否會直接影響腫瘤區域內白血球的數量。

此外，研究人員還分析了不同類型乳腺癌對運動反應的影響。他們發現，腫瘤愈大，自然殺傷細胞增加愈少；激素受體陽性乳腺癌患者的細胞毒性T細胞增加也較少。研究人員鼓勵患者適當運動，這或許有助於提升免疫系統功能。

腫瘤 癌細胞 癌症

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