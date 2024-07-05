李玟去世1周年 生平追憶紀錄片「天使的足跡」上線

李玟的紀錄片上線​。（取材自微博）

歌手CoCo李玟 去世一周年之際，由「CoCo李玟全球歌迷會」出品的紀錄片「天使的足跡」在微博獨家上線。由李玟家人親自口述，娓娓道來李玟的成長故事，其間穿插李玟諸多生前視頻，表達歌迷對她的追思之情。

李玟2023年7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，於7月5日去世，終年48歲。

李玟出生於1975年1月17日，1993年因參加TVB舉辦的「新秀歌唱大賽」獲得亞軍，次年出道。上世紀90年代，李玟相繼推出了「李玟」、「CoCo's Party」、「每一次想你」和「Di Da Di 暗示」等熱銷專輯。她也是首位站上奧斯卡 舞台表演的華人 歌手，在第73屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上，她現場表演了電影「臥虎藏龍」的主題曲「A Love Before Time」，該曲獲得了當年的最佳原創歌曲提名。

近年，李玟更多是出現在各類音樂綜藝節目中，在2016年的「我是歌手」第四季中，她拿到了歌王稱號。

新京報報導，李玟在專訪中透露自己一直受腿部舊疾的困擾。她當時曾說，「沒有一個人是完美的，每個人生來都會吃苦，只是程度不同，關鍵是以什麼樣的態度面對苦難。」