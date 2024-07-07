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吃過了嗎？日清「烤棉花糖巧克力」泡麵 一杯賣1.18元

TVBS新聞網／編輯李靖棠報導
日清在美國推出超瘋狂的棉花糖巧克力風味泡麵。（取材自日清官網）
日清在美國推出超瘋狂的棉花糖巧克力風味泡麵。（取材自日清官網）

泡麵大廠日清食品（Nissin Food）再次推出驚人泡麵口味，他們將在美國通路、全面上架全新的棉花糖巧克力風味泡麵，嘗試將傳統泡麵與甜點結合，創造出獨特的美食新體驗。這款限量版的「Cup Noodles Campfire S'mores」泡麵，將麵條與巧克力、棉花糖和全麥餅乾風味的醬料完美融合，並附上迷你棉花糖作為配料，消費者只需等待5分鐘，就能享受美味餐點，這也是日清首次挑戰甜點口味的泡麵，但並不是該品牌首度挑戰怪異風味。

有線電視新聞網（CNN）報導，日清食品宣布、將以1.18美元的價格，在全美沃爾瑪（Walmart）門市與網路平台販售這款甜點泡麵，直到存貨售完為止。日清認為，該品牌主要目標族群是Z世代和千禧世代，年輕消費者喜歡好玩新奇有趣，也願意掏荷包嘗試，而棉花糖巧克力風味，正好能讓食物與童年記憶相互聯繫，「我們相信這種懷舊的口味，將能引發諸多討論，讓人們回想起、成長過程中各種篝火時刻。」

日清食品美國資深行銷副總裁斯坦頓（Priscila Stanton）指出，此次推出巧克力棉花糖，與過往那些「限量口味」，如南瓜、貝果和早餐風味（楓糖鬆餅、香腸和雞蛋的經典早餐組合）一樣，都是他們嘗試讓自家泡麵，跳脫「儲藏室主食」的單一刻板印象。她表示，「泡麵可以在一天中任何時間享用！我們相信泡麵可以結果不同領域，巧克力這種經典甜味，絕對是我們嘗試的新領域之一。」

分析師桑德斯（Neil Saunders）則認為，儘管棉花糖巧克力風味的零食，在美國本土市場已呈現飽和，但他相信日清這個挑戰絕對有其獨特性，因為泡麵向來給人鹹味印象，加入甜味會顛覆消費者的既有想像，雖然聽起來很獵奇，但實際上卻增加消費者心中、想嚐嚐看究竟什麼味道的因子，成為擴大市場商機的誘因。

日清搞怪的泡麵口味不只一種，還有貝果風味限量版本。（取材自沃爾瑪官網）
日清搞怪的泡麵口味不只一種，還有貝果風味限量版本。（取材自沃爾瑪官網）

事實上，致力拓展市場的日清食品，在其Cup Noodles泡麵系列的新玩法研發，經常推出神奇的創意點子。除了不斷結合各種異國料理風味，推出像是花椒芝麻擔擔、香菜冬陰功、新加坡勒沙等口味，還推出讓泡麵的杯子變身盆栽，跨界讓消費者願意買單。

超瘋狂新口味你敢試嗎！日清推「烤棉花糖巧克力」風味泡麵

TVBS新聞網

新加坡 桑德斯 阿茲海默症 沃爾瑪 雞蛋

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