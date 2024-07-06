冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

炎炎夏日，冷氣與風扇的耗電量成為不少人關心的話題。示意圖。(Unsplash/Jakub Żerdzicki)

夏日炎炎，許多人在家只能開冷氣消暑，但也有民眾擔心電費破表，選擇吹電風扇降溫。日本 媒體近日就實測冷氣與電風扇的耗電量，發現冷氣耗電量可能是風扇的10倍。但是在兩種情況下最好還是使用冷氣，否則恐提升中暑的風險，危害健康。

Financial Field報導，現在推出的新電器製品往往比舊機種更環保，許多冷氣製品在快速降溫的同時，也具有節能效果。但跟電風扇相比，冷氣似乎更容易導致電費增加。實際進行測試後，開冷氣6小時消耗的電量約為530kW（千瓦），用日本電費計算方式來換算，約為98.58日圓（約0.61美元）。

另一方面，開電風扇6小時消耗電量約為50kW，換算後電費約為9.3日圓，僅是冷氣的約10分之1。但文章也提醒，近年許多冷氣機種能盡量壓低耗電量，實際電費可能會比這次的實測結果更低。

如何讓開冷氣時更省電？報導指出，必須盡量防止室內溫度上升，包括使用遮光窗簾、百葉窗，以避免讓陽光照進房間。開冷氣時使用風扇與循環扇也能有效下降室溫，防止冷空氣滯留在單一位置。循換扇或風扇可放在冷氣出風口，並背對冷氣使用，這麼一來，就算冷氣溫度調高，也能讓房間降溫。

報導也指出，為了健康著想，若氣溫超過攝氏35度、或晚間氣溫最低溫 度達攝氏25度以上，最好還是使用冷氣，以防止中暑。

日媒實測冷氣耗電量「比風扇高十倍」這兩情況千萬別省電

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