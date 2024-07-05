我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國宣布調查白蘭地反傾銷 法國首當其衝…馬克宏5月才送酒給習

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

巴西27歲女子飽受「最劇烈疼痛」折磨 籌款盼赴瑞士安樂死

中央社／聖保羅4日專電
巴西一名27歲女子受罕見疾病折磨，希望能赴瑞士安樂死；示意圖，非新聞當事人。(Unsplash/Olga Kononenko)
巴西一名27歲女子受罕見疾病折磨，希望能赴瑞士安樂死；示意圖，非新聞當事人。(Unsplash/Olga Kononenko)

巴西一名27歲女子因患有少見的雙側三叉神經痛，飽受折磨，正在進行線上籌款活動，以實現她前往瑞士安樂死的願望，在社群媒體引起迴響，並掀起對安樂死的討論。

巴西媒體報導，米納斯吉拉斯州班布伊市（Bambuí）居民雷特（Carolina Arruda Leite）長年患有三叉神經痛（Trigeminal Neuralgia），發生機率為10萬人中4至5人，是一種在面部三叉神經分布區內，如嘴唇、牙齦、面頰和下頜等反覆發作的陣發性、劇烈性神經痛。

三叉神經痛單側多見，雷特的則是少見的雙側原發性三叉神經痛，造成陣發性閃電樣劇痛，每次持續時間短約數秒，長可達數分鐘甚至數小時，發作次數可由每天數次至數百次。這種疾病被形容為醫學上最劇烈疼痛之一的原因，發生原因在科學上仍是謎。

雷特說，過去11年中，她經歷了四次手術，嘗試了各種藥物治療，改變飲食習慣，投入大量時間、金錢和精力尋找任何可以減輕痛苦的方法，但都徒勞無功。最近，她開始使用大麻二酚（Cannabidiol），雖有所改善，但沒有完全緩解痛楚。

現在，雷特想前往瑞士實現安樂死的願望，通過線上籌款活動籌集資金，目標是巴西幣15萬（約2.7萬美元），目前已籌得巴西幣2.4萬。

雷特選擇的瑞士，是世界上允許自願安樂死（Voluntary euthanasia）的少數幾個國家之一，在葡萄牙、荷蘭、比利時和美國幾個州也屬合法。安樂死在巴西屬非法，被視為謀殺。

巴西醫療法律師努尼斯（Mérces da Silva Nunes）說明，安樂死通常是病人或其家屬不願讓病人再受病痛折磨，經過醫生和病人或其家屬雙方同意後而採取了結生命的措施。

也是專門從事醫療法的律師伊藤（Daniela Ito）指出，巴西刑法沒有關於安樂死的規定，這種做法被理解為謀殺，因此被定為刑事犯罪，只有在證明「相關道德價值」動機的情況下，例如安樂死是「出於同情，讓病人免受病痛折磨」，才可能對殺人罪減刑。

巴西 大麻 社群媒體

上一則

不想讓眼睛洩漏年齡 醫生分享4個簡單做法

延伸閱讀

紐約公共安全巡邏隊籌款晚宴 政界與社區領袖出席

紐約公共安全巡邏隊籌款晚宴 政界與社區領袖出席
足球／巴西總統簽署法令 每年11月19日訂「球王比利日」

足球／巴西總統簽署法令 每年11月19日訂「球王比利日」
巴西大沼澤6月燒毀面積創新高 超過41.1萬公頃

巴西大沼澤6月燒毀面積創新高 超過41.1萬公頃
亂流事件頻傳 歐洲航空客機遇強烈亂流 緊急迫降巴西釀40傷

亂流事件頻傳 歐洲航空客機遇強烈亂流 緊急迫降巴西釀40傷

熱門新聞

晚登機乘客往往發現要把行李塞進頭頂置物櫃有困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Royal Wave ENT）

太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則

2024-06-28 19:40
三生肖將熬過大難，並遇到財神，好運擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

2024-06-30 20:45
三星座最易走上人生巔峰。（取材自pexels.com@ Jopwell ）

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

2024-06-27 19:40
亞利桑納州的賓斯基到全球197個國家旅遊過，圖為他到台灣時參觀中正紀念堂。(翻攝Drew Binsky YouTube)

亞利桑納州男子環遊世界197國 最愛亞洲這國家

2024-06-25 21:00
家中不要的東西可以「斷捨離」清出空間。示意圖。（Unsplash／Kara Eads）

別再說沒空間 達人點名家中6樣物品 用不著「直接斷捨離」

2024-07-01 22:10
示意圖。(取自123RF)

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

2024-07-04 13:00

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解