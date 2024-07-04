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不想讓眼睛洩漏年齡 醫生分享4個簡單做法

世界新聞網／輯
密西根州的整形外科醫師安東尼分享四種簡單作法，能幫助維持眼睛看起來年輕。(取材自Anthony Youn TikTok@doctoryoun)
密西根州的整形外科醫師安東尼分享四種簡單作法，能幫助維持眼睛看起來年輕。(取材自Anthony Youn TikTok@doctoryoun)

眼睛是靈魂之窗，眼周的情況也可能洩露一個人的年紀；若想讓眼睛看起來年輕健康，整形外科醫生教你四個簡單的方法，能幫助眼周肌膚抗老。

紐約郵報（New York Post）報導密西根州的整形外科醫師安東尼（Anthony Youn）在TikTok分享讓眼睛維持年輕的四個簡單做法，累積兩萬多次瀏覽。

@doctoryoun

How to reverse aging of the eyelids! More in my podcast! #eyelids #holistichealth #beautytips

♬ Feeling Good Vibes (60S) - Audiosphere

這四個方法分別為戴太陽眼鏡、少吃過度加工食品、控制過敏現象以及使用含有視黃醇的眼霜。眼周洩露老化的跡象包括眼周肌膚浮腫、皮膚鬆弛及出現眼袋。

第一個方法是戴太陽眼鏡，安東尼說這不僅能保護敏感的眼皮受到太陽光中的紫外線傷害，也能讓人避免瞇起眼睛，進而在眼睛外圍產生魚尾紋。

美國癌症協會曾公布挑選太陽眼鏡的標準，建議消費者選擇貼有「符合國家標準協會標準」或「UV 400 nm」的產品，代表該眼鏡能阻擋至少99%的紫外線。

第二是少吃過度加工食品。過度加工食品會提高罹患心臟病、癌症、第二型糖尿病和過度肥胖的風險，安東尼說吃過度加工食品也會讓浮腫情況變嚴重，因為過度加工食品含有鹽和容易引起發炎的成分。

根據疾病管制與預防中心數據，25.7%的美國成年人有季節性的過敏。安東尼說控制自己的過敏情況，才能避免一直揉眼睛，眼皮的皮膚是人體最薄的皮膚，過度戳揉會讓眼皮鬆弛。

最後是使用含有視黃醇的眼霜，安東尼說，視黃醇已被證明可以增加皮膚的膠原蛋白，也能幫助肌膚避免變薄和長皺紋。Self雜誌建議可以從低濃度的乳霜開始用，含0.1%至0.5%，或是使用微脂囊包覆技術(Encapsulated)的視黃醇產品，相較之下較溫和。

癌症 心臟病 密西根州

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