加州拉霍亞海灘母海獅疑似為護子 岸邊驅趕遊客

加州拉霍亞海灘（La Jolla Cove）以沙灘上的眾多海獅聞名。（美聯社）

加州 海灘一隻成年母海獅疑似因為遊客太靠近牠的孩子，不但對人類發出叫聲，還在岸邊驅趕遊客；聖地牙哥 市當局提醒遊客和海豹及海獅保持距離，不要試圖干擾牠們。

紐約郵報（New York Post）報導，有遊客6月底時在加州聖地牙哥市北部的拉霍亞海灘（La Jolla Cove）拍到一隻母海獅對遊客吠叫，還驅趕在岸邊玩水的遊客。

影片中可以看到當海獅靠近時，有些遊客從椅子上起身，有些人悠哉地收拾東西離開，也有人立刻拿出手機錄影。另一段影片則是母海獅帶著海獅寶寶在岸邊，母海獅衝向遊客，有些人往岸上跑。

拉霍亞海灘是許多海獅的棲息地。聖地牙哥市議會2022年通過法令，在海獅的繁殖季節關閉部分海灘，禁止人類接觸海獅。

聖地牙哥市對嘗試接近海獅的遊客發出大量警告，官方網站上寫道，海獅的繁殖季節為每年5月初至10月底，這段時間是母海獅哺育海獅寶寶及海獅寶寶學游泳的重要時間，他們觀察到曾有人想靠近觸摸海獅、和海獅自拍，這對人類和海獅來說都很危險，人類可能會被海獅攻擊而受傷，海獅寶寶也可能被母親拋棄。

官方網站上也寫道，觀賞成年海獅和海獅寶寶互動時要保持距離，例如在步道上觀看是最好也是最安全的方法，在海裡游泳時也不要靠近海獅。

拉霍亞居民金（Ken King）對於海獅驅趕遊客的行為表示一點都不意外，他說他看過很多遊客要和海獅自拍，這令人惱怒，他覺得遊客這種違反規定的行為令人生氣。

不過金說這類的意外現在比較少發生了，經過長時間宣傳後人們懂得和大自然共處，知道如何和動物共享同一空間。