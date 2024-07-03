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代表中華隊游進巴黎奧運 美台混血韓安齊：感覺新奇

中央社／台北4日電
台灣旅美游泳好手韓安齊（右）有機會踏上巴黎奧運舞台，她提到姊姊韓潔明（左）在自己的人生中扮演非常重要角色，當初也是因為姊姊才踏上游泳之路。（中央社）
台灣旅美游泳好手韓安齊（右）有機會踏上巴黎奧運舞台，她提到姊姊韓潔明（左）在自己的人生中扮演非常重要角色，當初也是因為姊姊才踏上游泳之路。（中央社）

美台混血的女子泳將韓安齊確定取得巴黎奧運參賽資格，首度代表中華隊參與國際賽的她表示，內心感覺很新奇，並期待享受奧運氛圍，盡力游出好成績。

根據游泳項目的巴黎奧運參賽資格，若男子或女子選手僅有其中1個性別達到奧運的參賽標準，而未達標的性別運動員將有1席推薦名額，以世界水上運動總會（World Aquatics）的積分為依據。

日前在中正盃游泳錦標賽刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式全國紀錄的韓安齊，一舉成為台灣女子泳將積分最高的選手，在中華民國游泳協會提出名單後，經過教育部體育署的訓輔會議，再加上國訓中心的選訓會議，最後送請中華奧會報名，讓她確定攜手「台灣蝶王」王冠閎征戰五環殿堂。

從國中即赴美挑戰，目前就讀奧斯汀德州大學（UT Austin）的韓安齊，確定取得巴黎奧運參賽資格，完成兒時的奧運夢。她表示，首次披上中華隊戰袍站上國際舞台，內心感覺很新奇，同時也很興奮，並提醒自己必須更努力，為台灣爭光。

預計參加的是拿手的200公尺混合式，韓安齊透露，不會太專注在秒數上，反而希望展現出最好的自己，包含動作、轉身等做到位，享受奧運的氛圍，盡力游出好成績，「雖然會有一點壓力，但我覺得壓力不是什麼壞事」。

由於大學教練進入美國奧運游泳代表隊的教練團，因此韓安齊近期將返回台灣，並計畫進入國訓中心訓練，為巴黎奧運做最後衝刺。她笑說，很期待認識台灣其他項目的運動選手，「感覺整個視野會再擴大一點」。

巴黎奧運 中華民國 德州

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