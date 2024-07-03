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中情局前女特務曝戀愛史 向男友謊稱自己「在政府單位任職」

世界新聞網／輯
中央情報局前特務詹寧斯在網路上揭露她在中情局工作時交男朋友的過往。(翻攝Brittany Butler Jennings TikTok @formerspy1 )
中央情報局前特務詹寧斯在網路上揭露她在中情局工作時交男朋友的過往。(翻攝Brittany Butler Jennings TikTok @formerspy1 )

中央情報局前特務詹寧斯（Brittany Butler Jennings）日前揭露自己擔任特工期間的戀愛史，包括她如何向男朋友隱瞞實際工作，以及她是如何遇到現在的另一半。

每日郵報（CIA-spy-Brittany-Butler-Jennings-dating-working-life.html" target="_blank">Daily Mail）報導40歲的詹寧斯目前住在南卡羅來納州，她曾在中情局工作9年，並在工作時遇到現在的丈夫；兩人現在育有三子。

詹寧斯時常在TikTok分享關於過去在中情局工作的經歷，也會回答網友好奇的問題，在TikTok有9.3萬追蹤者。

詹寧斯說，她在中情局工作時交往過兩任男朋友，其中一位是墨西哥裔美國人，對方是哈佛大學法學院的學生，因為他有外國血統，所以詹寧斯在兩人交往初期就向上級報告這段感情。

詹寧斯說，她必須如實報告對方的全名、生日、背景資訊，中情局再進行資訊確認，確保對方不會構成威脅。詹寧斯說，令她感到驚奇的是，中情局要取得對方的基本資訊一點也不難，也不奇怪。

詹寧斯說，她在中情局任職期間必須對男朋友保密自己的職業，例如她對第一任男友說自己的職業是「在政府單位任職」，她說這在華盛頓哥倫比亞特區很常見，不會有人特地把她叫出門並質問她「妳到底在政府哪個部門工作？」

詹寧斯說她還在中情局工作時遇到丈夫，丈夫的一位好朋友和她同一部門，有天丈夫撥打詹寧斯的分機，結果是朋友接起，因為當時朋友借用她的辦公桌開會，之後兩人開始交往，最後結婚。

詹寧斯說，兩人結婚前丈夫到維吉尼亞州的中情局總部找她，因為他很好奇女友的辦公室長什麼樣子。詹寧斯說，她在一段感情交往初期不會透露太多自己的職業訊息，只會說自己是「政府顧問」，之後必要時她才會揭露更多訊息。

維吉尼亞州 南卡羅來納州 CIA

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