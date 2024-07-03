中情局前女特務曝戀愛史 向男友謊稱自己「在政府單位任職」
中央情報局前特務詹寧斯（Brittany Butler Jennings）日前揭露自己擔任特工期間的戀愛史，包括她如何向男朋友隱瞞實際工作，以及她是如何遇到現在的另一半。
每日郵報（CIA-spy-Brittany-Butler-Jennings-dating-working-life.html" target="_blank">Daily Mail）報導40歲的詹寧斯目前住在南卡羅來納州，她曾在中情局工作9年，並在工作時遇到現在的丈夫；兩人現在育有三子。
詹寧斯時常在TikTok分享關於過去在中情局工作的經歷，也會回答網友好奇的問題，在TikTok有9.3萬追蹤者。
詹寧斯說，她在中情局工作時交往過兩任男朋友，其中一位是墨西哥裔美國人，對方是哈佛大學法學院的學生，因為他有外國血統，所以詹寧斯在兩人交往初期就向上級報告這段感情。
詹寧斯說，她必須如實報告對方的全名、生日、背景資訊，中情局再進行資訊確認，確保對方不會構成威脅。詹寧斯說，令她感到驚奇的是，中情局要取得對方的基本資訊一點也不難，也不奇怪。
詹寧斯說，她在中情局任職期間必須對男朋友保密自己的職業，例如她對第一任男友說自己的職業是「在政府單位任職」，她說這在華盛頓哥倫比亞特區很常見，不會有人特地把她叫出門並質問她「妳到底在政府哪個部門工作？」
詹寧斯說她還在中情局工作時遇到丈夫，丈夫的一位好朋友和她同一部門，有天丈夫撥打詹寧斯的分機，結果是朋友接起，因為當時朋友借用她的辦公桌開會，之後兩人開始交往，最後結婚。
詹寧斯說，兩人結婚前丈夫到維吉尼亞州的中情局總部找她，因為他很好奇女友的辦公室長什麼樣子。詹寧斯說，她在一段感情交往初期不會透露太多自己的職業訊息，只會說自己是「政府顧問」，之後必要時她才會揭露更多訊息。
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