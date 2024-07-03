麥當勞前員工分享心得 最推薦點的品項是這個

麥當勞。(路透)

40歲的麥當勞 前主廚哈拉茨（Mike Haracz）以前員工的身分推薦顧客去麥當勞該點什麼以及最好不要點什麼餐點，他說他的這些建議都是根據「個人口味偏好」。

鏡報（The Mirror）報導，哈拉茨有烹飪藝術和烹飪營養方面的學位，在相關領域服務20年，他曾在麥當勞任職4年，負責美國的菜單，頭銜為烹飪創新經理，工作內容為研發新品項和產品的品質測試。

哈拉茨常在TikTok 上分享過去在麥當勞的工作經驗，擁有31.2萬粉絲追蹤。

哈拉茨說，他最推薦的是麥當勞的經典款，也就是四盎司牛肉堡加起司，他建議顧客最好在拿到漢堡後幾分鐘內吃完，因為美國的麥當勞現在用新鮮牛肉做這份餐點，若過了一段時間才吃，用新鮮牛肉後更好的口感就會消失，吃起來又跟以前一樣。

哈拉茨說，英國的麥當勞用的肉排都是百分之百的英國和愛爾蘭牛肉，若拿到漢堡後馬上吃，吃起來味道更好；另外，搭配薯條當然是必要的。

哈拉茨說，他不會點的餐點是早餐的貝果三明治，他建議顧客要求用蒸的烹煮，因為貝果不如過去優質，三明治上的煎蛋乾而無味。

哈拉茨說，麥當勞每天龐大的銷售量限制了其所能生產的產品種類，他說世界上的原料不足以支撐菜單上所有品項，麥當勞公司在許多面向向分店提供準則，包括烹調過程和時間。