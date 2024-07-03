我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

世界新聞網／輯
加州醫師佩爾茲建議每個人每天檢查身體五部位，確認身體是否健康。（翻攝自The Diary of A CEO YouTube）
加州醫師佩爾茲建議每個人每天檢查身體五部位，確認身體是否健康。（翻攝自The Diary of A CEO YouTube）

加州醫師佩爾茲（Mindy Pelz）是禁食和女性健康的專家，經常在網路上分享健康知識，她建議每天都要檢查包括眼睛在內的身體五個部位，因為那五個部位能傳達身體是否健康的訊息。

每日郵報（Daily Mail）報導，佩爾茲建議每個人每天檢查的五部位，分別為指甲、舌頭、頭髮、腳和眼睛。

佩爾茲在podcast節目「執行長日記」（The Diary of A CEO）中表示，維持腦部、腸道和肝臟很重要，特別是肝臟。

佩爾茲說，她建議每天的自我檢查可以從眼睛開始，可以確認肝臟是否健康，若眼白內裡黃黃的，可能是肝鬱（liver stagnation）的跡象。

佩爾茲說，她每天早上都會檢視自己的舌頭，如果上面有白色舌苔，是念珠菌的跡象，表示體內有太多酵母菌，身體正在排毒。

佩爾茲說，在進行下一次美甲行程前，可以仔細看看自己的指甲，若有很多豎紋，或是指甲生長的快慢，都能告訴你體內是否缺乏礦物質。

佩爾茲說，腳底的狀況能讓你知道體內是否有毒素，若腳底乾裂表示循環系統出了問題，可能是肝臟無法排毒，讓毒物累積在循環系統中。

最後是檢查頭髮，佩爾茲說，每天掉多少頭髮也是健康指標之一，若頭髮健康、飽含水分，那表示身體很健康。

佩爾茲最近呼籲企業讓女性員工在每個月的生理期間有三天休假，基於兩性平權，男性一個月也可以有三天休假。佩爾茲建議女性在經期前一周休這三天生理假，讓荷爾蒙健康，「若妳在經期前一周休息三天，當妳回到工作崗位時，會是一個全新的妳」。

周休 加州 平權

上一則

Cartier 靈思湧動女創業家獎

下一則

職場吃虧3生肖 虎一根筋、羊太老實、「他」一天到晚背黑鍋

延伸閱讀

彭博社：在拜登慘不忍睹的辯論後 紐森在中國人氣狂飆

彭博社：在拜登慘不忍睹的辯論後 紐森在中國人氣狂飆
加州擬立法規範人工智慧 引科技界反彈

加州擬立法規範人工智慧 引科技界反彈
人口普查︰灣區流失率高 亞裔逆勢增加

人口普查︰灣區流失率高 亞裔逆勢增加
加州燃油稅 7月1日起增至每加侖60美分

加州燃油稅 7月1日起增至每加侖60美分

熱門新聞

晚登機乘客往往發現要把行李塞進頭頂置物櫃有困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Royal Wave ENT）

太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則

2024-06-28 19:40
三生肖將熬過大難，並遇到財神，好運擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

2024-06-30 20:45
三星座最易走上人生巔峰。（取材自pexels.com@ Jopwell ）

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

2024-06-27 19:40
亞利桑納州的賓斯基到全球197個國家旅遊過，圖為他到台灣時參觀中正紀念堂。(翻攝Drew Binsky YouTube)

亞利桑納州男子環遊世界197國 最愛亞洲這國家

2024-06-25 21:00
TikTok網友畢許分享用Instacart就能在沒有會員的情況下買到好市多的商品。(翻攝Tiff Bish TikTok @tiffjessup)

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

2024-06-26 21:00
3生肖下月財運旺。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics ）

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

2024-06-26 20:29

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死