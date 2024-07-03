想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

加州醫師佩爾茲建議每個人每天檢查身體五部位，確認身體是否健康。（翻攝自The Diary of A CEO YouTube）

加州 醫師佩爾茲（Mindy Pelz）是禁食和女性健康的專家，經常在網路上分享健康知識，她建議每天都要檢查包括眼睛在內的身體五個部位，因為那五個部位能傳達身體是否健康的訊息。

每日郵報（Daily Mail）報導，佩爾茲建議每個人每天檢查的五部位，分別為指甲、舌頭、頭髮、腳和眼睛。

佩爾茲在podcast節目「執行長日記」（The Diary of A CEO）中表示，維持腦部、腸道和肝臟很重要，特別是肝臟。

佩爾茲說，她建議每天的自我檢查可以從眼睛開始，可以確認肝臟是否健康，若眼白內裡黃黃的，可能是肝鬱（liver stagnation）的跡象。

佩爾茲說，她每天早上都會檢視自己的舌頭，如果上面有白色舌苔，是念珠菌的跡象，表示體內有太多酵母菌，身體正在排毒。

佩爾茲說，在進行下一次美甲行程前，可以仔細看看自己的指甲，若有很多豎紋，或是指甲生長的快慢，都能告訴你體內是否缺乏礦物質。

佩爾茲說，腳底的狀況能讓你知道體內是否有毒素，若腳底乾裂表示循環系統出了問題，可能是肝臟無法排毒，讓毒物累積在循環系統中。

最後是檢查頭髮，佩爾茲說，每天掉多少頭髮也是健康指標之一，若頭髮健康、飽含水分，那表示身體很健康。

佩爾茲最近呼籲企業讓女性員工在每個月的生理期間有三天休假，基於兩性平權 ，男性一個月也可以有三天休假。佩爾茲建議女性在經期前一周休 這三天生理假，讓荷爾蒙健康，「若妳在經期前一周休息三天，當妳回到工作崗位時，會是一個全新的妳」。