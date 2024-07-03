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還能用？他拿46年前門票成功進迪士尼樂園 票價超便宜

世界新聞網／輯
TikTok網友艾柏斯用46年前買的迪士尼樂園門票成功入園，讓他驚呼不敢相信。（翻攝Matthew Ables TikTok @matthewables）
TikTok網友艾柏斯用46年前買的迪士尼樂園門票成功入園，讓他驚呼不敢相信。（翻攝Matthew Ables TikTok @matthewables）

TikTok網友艾柏斯（Matthew Ables）今年1月時使用家人在1978年購買的門票到迪士尼樂園遊玩，沒想到居然成功入場，讓他驚呼「不敢相信這張票居然可以用」。

每日郵報（Daily Mail）報導，艾柏斯用家人在46年前以8美元購買的迪士尼樂園神奇王國（Magic Kingdom）門票成功入園；他將過程發布到TikTok，影片至今已累積1800萬次瀏覽。

影片中，艾柏斯從書桌抽屜中拿出那張年紀比他大很多的門票，該門票沒有被使用過，上面也沒有使用期限。

艾柏斯接著飛到佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界度假區，他向櫃檯人員表明票是1978年購買，對方確認之後毫不客氣地在整本票蓋上「無效」印章並離開座位，艾柏斯說這讓他很緊張，沒想到過幾分鐘後櫃檯人員回到座位，並給他黃色通行證，表示他能入園，讓艾柏斯又驚又喜。

艾柏斯也拍攝了當天神奇王國的自動售票機上顯示的價錢，當天10歲以上的入園門票為164美元。

許多網友在艾柏斯的影片留言，有人說他太笨，若將門票上網拍賣可以賣到很高的價錢，也有人問他是否留存票根，艾柏斯說沒有，他有問櫃檯人員，但對方說要收回，也有人說過去的票價很便宜，現在已經漲得不像話。

迪士尼樂園在疫情期間關閉了一年，之後實施一連串措施提升利潤，包括取消免費福利和提高價格。

迪士尼 TikTok 疫情

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