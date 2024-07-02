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顧客嫌沒清乾淨要求退200元 密州清潔人員貼對比圖獲讚

世界新聞網／輯
密州的清潔專職人員德文被顧客要求全額退款，他將他清理顧客家地毯的前後對比圖貼上網，獲網友支持，圖為地毯清潔後的樣子。（翻攝自Kvontay Devon TikTok @kvontaydevon）
密州的清潔專職人員德文被顧客要求全額退款，他將他清理顧客家地毯的前後對比圖貼上網，獲網友支持，圖為地毯清潔後的樣子。（翻攝自Kvontay Devon TikTok @kvontaydevon）

密西西比州的地毯清潔人員德文（Kvontay Devon）表示，一名顧客對他的清潔成果不滿意，要求將200美元的清理費用全額退款，但他認為自己的成果很好而拒絕退費。德文將地毯清潔的前後對比照片上傳到網路，網友一面倒支持他，要他堅持不退款給顧客。

每日郵報（Daily Mail）報導，密西西比州傑克遜（Jackson）的德文專職清理住家和車內清潔，他常在TikTok上分享自己的成果。

德文說，他最近到一戶人家清理四個房間，費用為200美元，但憤怒的女顧客事後對德文抱怨他根本沒清乾淨，要求200美元全額退款，這舉動也惹怒德文。

根據德文公開他和名為「席薇亞」（Sylvia）的顧客間的對話訊息，在預約清潔的訊息後，席薇亞傳了一張看起來很乾淨的地毯的照片給德文，詢問「這是它原本的樣子嗎？你清完之後我沒機會看到成果，但我先生說只清了一半」。

德文回覆，表示根據地毯的狀況，那是他能清理到的最佳狀態，他已經清了好多次，「妳能明確地說妳的問題是什麼嗎？」

席薇亞沒有明說她的問題，只說地毯看起來沒有很乾淨，接著說「我們沒有錢可以浪費」，德文回覆表示可以重做，但他已盡最大力清潔那張地毯，因此再掃一次結果不會有太大不同。

席薇亞拒絕德文的提議，只要求全額退款，還追問德文是否已匯款；在之後的截圖中，席薇亞怒斥德文沒有退款，並爆粗口要求德文立刻還錢，德文拒絕退錢，說已經完工的工作退全額是不可能的。

德文拒絕退款再度惹惱席薇亞，她說德文去清理那天她有說希望預期成果如何，但德文做出來的成果和他們預想的不同，連她丈夫也這麼說，他們可以用更低的價格得到同樣的效果，結果現在多付了，因此希望退款。

德文貼出地毯清潔前後的對比照片，獲得大批網友支持，認為德文不該退錢。有人說如果他是德文，他絕對會用那些照片當行銷文，因為地毯就像新的一樣。

密州的清潔專職人員德文被顧客要求全額退款，他將他清理顧客家地毯的前後對比圖貼上網...
密州的清潔專職人員德文被顧客要求全額退款，他將他清理顧客家地毯的前後對比圖貼上網，獲網友支持，圖為地毯清潔前的樣子。（翻攝自Kvontay Devon TikTok @kvontaydevon）

密西西比州 TikTok

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