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物流放貨物位置「太剛好」 費城女子受困家中三小時

世界新聞網／輯
費城的霍莉在亞馬遜訂購商品，卻因物流司機擺放貨物的位置太剛好，讓她受困家中三小時出不去。(翻攝自TikTok)
費城的霍莉在亞馬遜訂購商品，卻因物流司機擺放貨物的位置太剛好，讓她受困家中三小時出不去。(翻攝自TikTok)

費城的霍莉（Holly Ciampaglio）向亞馬遜（Amazon）訂購商品，沒想到物流將貨物擺在「不該放的地方」，讓她打不開大門，被困了3、4個小時後才在朋友的幫忙下脫困。

每日郵報（Daily Mail）報導（https://www.dailymail.co.uk/femail/article-13576311/amazon-customer-trapped-package-house-delivery.html?ico=topics_pagination_desktop），霍莉因為包裹卡在門口受困屋內3小時，她將過程放在TikTok（https://www.tiktok.com/@hollyciampaglio/video/7383866222741409067），影片獲得將近60萬次瀏覽。

影片中霍莉邊笑邊說，她在亞馬遜訂了星際大戰角色的紙板立牌，結果物流司機送貨時把紙箱放在門口，紙箱剛好卡在向外開的門和金屬扶手中間，讓霍莉無法開門，被困在家中。

霍莉說，她甚至絕望地向鄰居招手但沒人看到，她就這樣被困在家中超過三小時。

霍莉的影片引發網友討論她到底脫困沒，霍莉之後在另一支影片（https://www.tiktok.com/@hollyciampaglio/video/7384974241004801326）說「我脫困啦」，解釋他們住獨棟房子，有前後門，後門通往後院，但後院四周都是鄰居的房子，因此不適合從後院出去，後院圍籬其中一面連接到一個停車場，但她若從圍籬翻出到停車場可能會受傷，因此她也沒採取這個路線離開房子。

霍莉說，她之所以沒有冒生命危險翻圍籬離開是因為她剛好知道有朋友當天要到火車站接人，所以她請朋友來解救她，她最後也在朋友的救援下離開房子。

一名網友分享自己過去被困的經驗，表示自己多年前也被困在家中，他不是打911，而是打給當地警察局，這招有用，警察雖然會笑他，但真的會幫忙。也有網友建議霍莉打破窗戶逃出去。

霍莉說，因為他們住在大城市，她覺得警察趕到她家的時間跟朋友到她家的時間差不多，所以她沒有打給當地警察局，至於為什麼不打破窗戶出去，她說「為了一個包裹打破窗戶？這是不可能的」。

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