搭機警告 空服員揭秘「3種穿搭」超NG 嚴重恐禁止登機

近期正值暑假期間，許多人會開始規劃出國旅行。（桃園國際機場公司提供）

近期正值暑假期間，許多人會開始規劃出國旅行！然而搭飛機時，仍要注意身上的穿著，一名空服員揭露要避免的「3種穿搭」，嚴重恐會被禁止登機。

根據英國《太陽報》報導，空服員指出盡量「少穿著短褲、裙子、短袖T恤等輕便衣物」，雖然飛機不比火車、長凳等大多數公共場所更髒，但考量到機艙內溫度通常偏低，對於怕冷的人較不適合，而且這作為也是為了減少皮膚接觸細菌的機率。

第二種要避免的穿搭是「人字拖和高跟鞋」，在緊急情況下，無法提供長途旅行所需的舒適度和支撐力，尤其若是需要在黑暗中撤離飛機時，地板上可能會有任何會妨礙行走或逃生的東西，增加步履不穩的風險。此外，穿著人字拖由於光腳的關係，若有腳臭可能也會令周邊乘客感到困擾。空服員提醒，舒適和實用性才是首要考量，因此搭機飛行時，舒適的運動鞋才是最佳選擇。

第三則是「配戴過多珠寶」，空服員解釋，它可能會被鉤住或在緊急情況下帶來麻煩，甚至可能會刺穿充氣式緊急逃生滑梯。從實用角度來看，在通過安檢時，需要脫下所有手鐲、項鍊和耳環等，這可能會讓旅客花費更多時間。

最後，空服員建議旅客將行李盡可能簡化和整理好，將所有度假所需的衣物事先放入行李箱中，不僅能節省在安檢處的時間，還能讓整個登機過程更加順暢。