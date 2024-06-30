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溫哥華乘車禮儀溫馨又驚喜 你讓座我發禮物卡

溫哥華乘車禮儀溫馨又驚喜 你讓座我發禮物卡

中央社／溫哥華29日專電
溫哥華人禮讓座位的風氣並不差，運輸當局沒有處罰規定，只是透過教育宣導方式提倡乘車禮儀，甚至還會發贈小禮物卡給讓座者。（中央社）
溫哥華人禮讓座位的風氣並不差，運輸當局沒有處罰規定，只是透過教育宣導方式提倡乘車禮儀，甚至還會發贈小禮物卡給讓座者。（中央社）

台灣連續發生博愛座讓位問題引發爭吵毆打事件，加拿大溫哥華的捷運巴士都設有「優先座位」，當局不斷透過各種教育宣導提倡禮讓座位，甚至出奇招贈送禮物卡給禮讓座位者，使得讓座者備感溫馨又驚喜。

溫哥華捷運巴士的車廂門旁都設有「優先座位」（priority seat），以捷運來說，每節車廂有4個門，總共有8個座位屬於「優先座位」，「優先座位」的顏色和其他座椅一樣，僅座位旁的牆面上貼著藍黃色系的圖示，強調「殘障者」和「長者」優先使用。

不過管理大溫哥華地區大眾運輸機構「運輸聯線」（Translilnk）的官網上對於「優先座位」的定義更廣泛，將「殘障人士、孕婦、老年人、受傷者」都列入，並強調「並非所有殘疾都是可見的，如果有人因為有殘疾而要求您讓座，請相信其言並讓出座位。」

在溫哥華並未發生因為不讓位而爭執或毆打等不愉快事件，但網路上卻曾有民眾抱怨「優先座位」常被「不需要的人占據」了。

在reddit網路論壇上有民眾說：「看到老年人在擁擠的人群中艱難地抓著扶手，令我心疼。」但也有民眾說有些人坐著可能是「隱形殘疾」，稱自己的朋友有一條腿是義肢，穿褲子後看起來很正常，但「站在車內很難保持平衡」。

記者乘坐捷運時雖也曾發現有些人因為疲累或是玩手機而忽略了身旁可能有老年人，但仍數度看到年輕人主動讓位給老年人。

每天搭乘公共交通工具上學的林曉對記者表示，有時候某些人一時疏忽了，但只要有需要者主動開口或有旁人提醒，都會讓位的。「有一次巴士司機提醒乘客要讓位，很快地坐在椅子上的年輕人都站起來了。我搭捷運好幾年來，沒看過因讓不讓位而出現爭執或尷尬的情況。」

運輸聯線會透過教育宣導提醒民眾包括讓座等乘車禮節的重要性，曾經請過名人代言、請藝術家帶領孩子一起繪畫創作，甚至曾秘密獎勵主動讓座的乘客。

一名華裔女性Sera Oh曾在社交媒體上分享她有一次很自然地讓位給一對老夫妻，卻沒想到捷運的服務員正好看到，竟送給她一張卡片和5元禮物卡，卡片上寫著：「小小的善舉讓世界變得更美好，非常感謝你們的善意和慷慨。」Sera說她只是做了該做的事情，但運輸聯線的鼓勵讓她感到很溫馨。

之前居住在多倫多的台裔男性周明傑感覺溫哥華人主動讓位的風氣更好一些。他說，多倫多地鐵的「優先座位」是不同顏色的座椅，而且法規明定若不讓位給有需求者，交通執法人員有權開罰單。

最近溫哥華運輸聯線宣布年底將啟用新的捷運車廂，新車廂的「優先座位」和普通座位顏色仍一致，但新車廂減少了整體座位數，以容納更多乘客。許多民眾抱怨「這對需要位子坐的年長者或是疲累的上班族，真的非常不利。」

溫哥華捷運僅在座位旁的牆面上貼著藍黃色系的「優先座位」圖示，座椅顏色也沒有刻意區...
溫哥華捷運僅在座位旁的牆面上貼著藍黃色系的「優先座位」圖示，座椅顏色也沒有刻意區分。（中央社）

捷運 地鐵 華人

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