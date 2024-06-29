水豚大軍半夜「上街遊行」 可愛模樣連Google都朝聖

巴西有名女子日前在半夜被吵醒，起床後驚訝地發現屋外的馬路上有「一整排水豚」。(取材自TikTok/@lu.castellie)

巴西 有名女子日前在半夜被吵醒，起床後驚訝地發現屋外的馬路上有「一整排水豚」，只見牠們排列整齊、緩慢地走在路上，可愛逗趣的模樣宛若嘉年華的遊行，女子拍下影片後貼到社群上，許多網友看到這罕見的畫面後紛紛留言說「太可愛了！」，就連Google 官方帳號都來共襄盛舉。

這位名叫布蘭科（Luciana Castello Branco）的53歲女子上周在TikTok 貼出影片，她表示自己當天凌晨3時30分左右被吵醒，起床時發現寵物 犬跳到窗台上、不斷朝外頭看去，這驅使布蘭科來到窗邊查看，沒想到意外目擊「水豚大軍」。

曝光的畫面中，可以見到一整排水豚整齊地沿著馬路緩慢前行，長長的隊伍中的水豚或大或小，還不時停下腳步、相貌相當可愛，布蘭科表示「牠們就這樣走在路上，甚至排得這麼整齊，所以我馬上拿出手機拍」。

這段「水豚遊行」的影片至今已吸引超過1240萬名網友觀看，許多人湧入留言區表示「怎麼可以排得這麼整齊！」、「這是水豚版的『貓的報恩』」、「牠們肯定有任務在身」，也有人說「我腦裡全是水豚遊行的樣子」、「牠們看起來有夠愜意的」。

值得注意的是，就連Google的官方帳號都來到布蘭科的影片下留言，表示「要怎麼做才能受邀參加水豚嘉年華呢？」，有趣的回應逗得網友哈哈大笑。

Google的官方帳號都來到布蘭科的影片下留言。(TikTok影片頁面截圖)

有片／半夜驚見水豚大軍遊行！ 超Q模樣Google官方也淪陷

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