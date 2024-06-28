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愛馬仕「柏金包」搶翻天 成本1000元 轉賣可翻20倍

TVBS新聞網／編輯 李靖棠 報導
柏金包是愛馬仕著名的包款之一。圖為一個柏金包30 Silver Metallic Chevre，2023年6月1日在紐約蘇富比拍賣會上展示。(路透資料照片)
柏金包是愛馬仕著名的包款之一。圖為一個柏金包30 Silver Metallic Chevre，2023年6月1日在紐約蘇富比拍賣會上展示。(路透資料照片)

在全球愛馬仕（Hermès）專賣店，最受歡迎和瘋搶的單品，莫過於柏金包（Birkin），這款以女星命名的手提包，上市40年後的今天，已經成為該奢華品牌最難購買、也是投資報酬率最可怕的商品。「華爾街日報」（WSJ）甚至在一則專文中爆料稱，根據分析師估算，一個柏金包實際生產成本，大約只有1000美元，但它卻能帶來10倍、20倍以上的附加價值。

WSJ報導指出，舉例而言、以一個25公分、黑色小牛皮柏金包為例，在愛馬仕專賣店的未稅價格為1萬1400美元，買家可以在走出店舖後，立即轉賣給二手經銷商，就能獲得2萬3000美元的現金，而後者將再以3萬2000美元的價格轉售第三人，由於這商品是全新未被使用、而且附帶官方單據，柏金包根本不愁沒有人買單。

愛馬仕也靠著這種供需現象，外加飢餓行銷手段，大大顛覆傳統消費者與店員間的「權力關係」。與其他品牌不同，在愛馬仕專賣店內，反而是買家得設法討好銷售人員。舉例來說，有些女富豪甚至會帶自製餅乾、提供碧昂絲演唱會門票或現金，只為能搶到一枚柏金包。或甚至為了獲得青睞拿到機會，砸重金購買該品牌其他昂貴商品，藉此表達自己的忠誠度。

一名邦瀚斯拍賣會的工作人員，2024年2月26日展示柏金包(左)拍賣品。(美聯社...
一名邦瀚斯拍賣會的工作人員，2024年2月26日展示柏金包(左)拍賣品。(美聯社資料照片)

柏金包的稀有性和特殊價值，讓大批買家必須與銷售人員打好關係，才有機會獲得購買柏金包的資格。WSJ匿名訪問到收藏者，他們表示、自己經常要額外花費至少1萬美元，購買愛馬仕架上的圍巾、衣服或鞋子；或甚至是售價高達8.75萬美元的獨木舟，才能獲得資格買到一枚基本款的柏金包。

柏金包1984年首次上架，已故女星珍柏金（Jane Birkin）和當時的愛馬仕執行長杜馬斯（Jean-Louis Dumas）在航班上相遇，女星抱怨一直找不到合適尺寸的手袋，愛馬仕抓住商機，推出以柏金之名的新產品，每年還會向柏金本人支付版稅。

愛馬仕柏金包取名來自法國已故女星珍柏金。圖為2024年3月10日奧斯卡頒獎典禮上...
愛馬仕柏金包取名來自法國已故女星珍柏金。圖為2024年3月10日奧斯卡頒獎典禮上，悼念珍柏金的舞台。(路透資料照片)

而這個手袋並非一推出就讓市場瘋狂，上世紀90年代，消費者能隨意走入店舖，從架上挑選購買柏金包，更沒有現在所謂的瘋狂轉賣價格。但這個趨勢一直到2008年金融危機後，隨著有心人士和資金操作下，搭配拍賣商佳士得合作宣傳，讓柏金包開始成為名流們追逐的目標，這款手袋也就一步步被捧上天際。

更可怕的一點，柏金包在全世界名氣之高，不只讓品牌賺進大把鈔票，還幫助該公司省下大筆行銷預算。因為當名人和影視明星自願在社群上展示柏金包時，就等同替愛馬仕打了一次免費宣傳。就以2023年為例，愛馬仕行銷支出、僅占銷售額4%，其競爭對手LVMH集團則高達12%。至於為什麼買家必須設法討好銷售人員，從2023年愛馬仕解雇美國專賣店員工案件，就能看出端倪。該品牌限制每位客戶一年「只准購買」兩個柏金包，但員工有權、也有能力幫部分VVIP和VIP客戶繞過限制拿到更多。

愛馬仕柏金包成本僅3萬多 WSJ：一轉手價格秒翻倍破百萬

TVBS新聞網

華爾街 碧昂絲 預算 投資 拍賣

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