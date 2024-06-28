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夏天出遊旺季 如何避免行李托運被搞丟？

TVBS新聞網／編輯廖國安報導
搭飛機旅遊，如果行李被搞丟會很麻煩。(取材自unsplash.com/@mparzuchowski)
搭飛機旅遊，如果行李被搞丟會很麻煩。(取材自unsplash.com/@mparzuchowski)

每年夏季往往都是民眾出國旅遊旺季，然而在人多的時候，使用行李托運，往往會擔心抵達目的地時找不到行李，甚至是遺失，對此有多名旅遊公司達人，分享四招在使用行旅托運時的小技巧，幫助旅客大大降低遺失風險。

據「福斯新聞」報導，採訪了知名旅遊公司10Adventures的創始人坎貝爾（Richard Campbell），分享托運行李時，可以使用的4項小技巧。首先是盡量搭乘直飛航班，如果無法選擇直飛航班而需要托運行李，坎貝爾建議在轉機時航班之間至少有90分鐘的間隔。如果需要多次轉機，行李到達時間可能就會難以預測，坎貝爾表示：「如果我有兩次或更多次的轉機，我會假設到達最終目的地時行李不會跟我一起到。」

另外知名飛行助理App的聯合創始人科肖爾金（Nikita Kosholkin）也分享，他本人雖偏好45分鐘以內的轉機時間但「最好超過一小時」，對此科肖爾金解釋「由於機場物流的原因，行李實際能夠轉運的時間有限。即使您可以趕上下一班航班，您的行李也可能無法。」

第二個則是輕便，儘管是托運行李，輕裝打包也有助於確保行李安全準時抵達目的地，旅遊保險公司總裁莫奇蘭（Jeremy Murchland）表示，大重量行李可能會導致登機口在處理時手忙腳亂，因此最好確保行李在重量限制內。此外，超大或過重的行李不會與標準尺寸的行李一樣處理，行李提取地點可能也會不同，「任何時候您的行李需要通過不同於正常程序的方式處理，您丟失行李的風險就會增加，因此請遵守航空公司設定的建議限額。」

第三則是讓行李可起來較為不同，不然行李箱若是看起來都很相似，意味著可能會有人拿錯行李。坎貝爾解釋：「經過跨大西洋飛行後，大家都很疲憊，很容易在行李傳送帶上拿錯行李。」為了避免這種情況，坎貝爾會在他的行李箱「兩側」貼上貼紙，讓他的行李箱較為不同。

最後則是建議旅客可以考慮使用GPS定位裝置，或其他類似的追蹤產品來確保行李上機。坎貝爾打趣分享自己使用時的經驗，「我第一次在托運行李中使用AirTag（蘋果公司的定位裝置）時，幾乎心臟病發作，因為我從倫敦起飛時，我的行李還顯示在希思羅機場的另一個地方。」所幸並非搞丟「事實證明，在沒有信號的機場部分，AirTags無法更新。」

出國托運行李怕搞丟？旅遊達人曝「最好別超重」 4招降風險

TVBS新聞網

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