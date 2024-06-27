我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登稱川普「被定罪的重罪犯」 川普回批「杭特也是」

辯論直播／川普談暴亂「我曾要求派1萬軍人去國會 卻被拒絕」

黃仁勳的慈善基金會怎運作？夫妻倆撐場 1周工作1小時

編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

理論上，輝達（Nvidia）過去兩年股價大漲理論上能為慈善界帶來數十億美元的意外之財。

彭博資訊報導，公開的稅務申報文件顯示，20年前開始，黃仁勳夫婦每年都把部分股票捐贈到名下的慈善基金會Jen-Hsun & Lori Huang Foundation。截至2022年末，該基金共持有6,900萬股輝達股票，而根據追蹤基金會投資表現的FoundationMark創辦人John Seitz，輝達股價大漲，使這些股票的總值超過80億美元。

80億美元很可觀，但恐怕仍然低估了夫妻倆目前可支配的慈善資產的規模。文件顯示，嘉信理財負責營運的一個慈善基金另持有價值44億美元的輝達股票，其中一部分由代表黃仁勳夫婦及其基金會的「捐贈人建議基金」 （DAF）帳戶所持有。

這些款項遠遠超過黃仁勳夫婦的慈善基金會對外公布的捐贈額。從2007年成立到2022年末，該基金會向外部非營利組織捐贈或承諾捐贈的金額大約6,500萬美元，主要是史坦福大學和奧勒岡州立大學。該基金會還捐給GeForce基金大約1.25億美元，主要以輝達股票的形式捐出。這個GeForce基金是黃仁勳夫婦在嘉信慈善基金設立的DAF帳戶。

這種把股票捐給基金會並由基金會持有的做法，讓黃仁勳夫婦慈善事業的資產池甚為可觀，已躋身美國20大私人基金會之列。

但慈善界一直存在爭論，因為愈來愈多富豪利用這種可無限期投資的慈善捐款方式，立即取得稅務減免，而真正進行慈善工作的機構收到的真金白銀卻減少了。

Alliantgroup高階主管、曾任美國參議院財政委員會稅務顧問的Dean Zerbe說，「國會制定了有關慈善捐贈的規定，允許對此類善款給予非常慷慨的稅務抵免，如果這些錢只放在那裡不動，便違背了慈善捐贈立法的初衷和精神」。

黃仁勳的發言人拒絕置評，只發表了一份關於基金會工作的聲明，稱「黃氏基金會支持全美高等教育、公共衛生和STEM項目，以及舊金山灣區在地社區組織」。

一周工作一個小時

在市場對輝達AI晶片巨大需求的推動下，該公司股價上漲迅猛。美國規定私人基金會每年分配至少5%資產，黃仁勳夫婦須因此撥出更多的錢給公共慈善機構，這或許將形成挑戰 ，因為該基金的運作一直很基本。

基金會的地址是幫他們報稅的加州帕羅奧圖會計師事務所的地址，工作人員只有黃仁勳夫妻倆，黃仁勳擔任財務長兼秘書，妻子是總裁。根據納稅申報文件，他們每人平均每周工作一小時，該基金會從未產生過任何薪酬費用，營運營支出微乎其微。

根據美國國稅局規定，當向為管理慈善事業而專門設立的私人基金會捐現金、證券或其他資產時，可獲得稅務減免。反過來，基金會被規定每年要將至少5%的資產捐贈給公共慈善機構。

與其他許多億萬富豪一樣，黃仁勳夫婦主要透過向嘉信慈善基金帳戶捐贈，來滿足上述的年度資產分配要求。此類帳戶的資產沒有投資期限規定，因為DAF被歸類為公共慈善機構，不受美國國稅局對私人慈善基金會年度資產分配要求的約束。

作為一家公共慈善機構，嘉信慈善基金不必披露有關客戶投資和贈與的細節，這是DAF在富豪當中備受歡迎的另一個原因。

黃仁勳 輝達 投資

上一則

兩隻狗狗弄亂廚房自知闖大禍 自動躲牆角「面壁思過」

延伸閱讀

黃仁勳又繼續賣股 出脫輝達24萬股 兩天套現3000萬美元

黃仁勳又繼續賣股 出脫輝達24萬股 兩天套現3000萬美元
Nvidia股東會 黃仁勳：Blackwell是史上最成功產品

Nvidia股東會 黃仁勳：Blackwell是史上最成功產品
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
巴隆評選年度最佳CEO 黃仁勳、蘇姿丰入選

巴隆評選年度最佳CEO 黃仁勳、蘇姿丰入選

熱門新聞

有些血型的性格特別好賭。（取材自unsplash.com＠Aidan Howe）

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

2024-06-20 22:07
通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

2024-06-19 19:40
汽車維修技師David Long在自己的YouTube頻道分享六款值得買二手的車款。(翻攝 David Long YouTube頻道)

想買二手車 維修技師推薦這六款便宜實惠

2024-06-20 20:50
TikTok網友Joseph教大家用一招檢查加油機上的刷卡機有沒有被安裝盜刷裝置。(翻攝Joseph TikTok @flm_flight)

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

2024-06-24 21:00
3生肖下月財運旺。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics ）

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

2024-06-26 20:29
TikTok網友畢許分享用Instacart就能在沒有會員的情況下買到好市多的商品。(翻攝Tiff Bish TikTok @tiffjessup)

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

2024-06-26 21:00

超人氣

更多 >
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒