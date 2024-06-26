馬來西亞博愛座鮮少爭議 也設女性專用車廂

大馬地鐵系統都設有博愛座，捷運族或移工普遍會讓座，更設女性專用車廂，保護女性安全。圖為單軌列車Monorail的博愛座並以紅色座位明顯區隔一般座位。（中央社）

台灣近日出現博愛座 爭議，但在穆斯林為主的馬來西亞社會鮮少聽聞博愛座爭議，遑論大打出手，鬧出新聞。此地捷運 族或移工普遍會讓座，也設有女性專用車廂，保護婦女安全。

馬來西亞首都吉隆坡有多條地鐵 路線，如輕快鐵LRT、單軌列車Monorail與捷運MRT等，這些地鐵在各節車廂都設有博愛座，分別以英文與馬來文標示，並以白色藍底圖案繪出需要讓座的人。

記者25日傍晚搭乘單軌列車與地鐵，觀察包括抱小孩者、孕婦、年長並持枴杖者、行動不便或身障人士都在博愛座讓座範圍之列。

博愛座的座位顏色，單軌列車以紅色明顯區別，但地鐵未區分，所有座位都是藍色。捷運族普遍能看到位於博愛座上方的需要讓座圖案。

在吉隆坡中央車站（KL Sentral）轉乘空檔候車的穆斯林穆斯塔法（Mustafa）對記者說，多數上班族會駕車上下班，但吉隆坡市區道路嚴重壅塞，還是有不少上班族以地鐵為主要交通工具，避開市區塞車路段。

他說，地鐵系統在通勤時間非常擠，連稍微挪步空間都沒有，一般在這個時間不太會有年長人士搭乘，多半是婦女坐在博愛座，如有人需要座位，不論是不是博愛座都會讓位。

另有在武吉免登站（Bukit Bintang）轉乘單軌列車的民眾認為，大馬是以穆斯林為主的國家，即使不是地鐵尖峰時間，女性穆斯林多半相鄰而坐，包括上班族或移工普遍會隔著好幾個位子才會入座，以示尊重。

這位非穆斯林的大馬人說，大馬搭乘地鐵民眾對博愛座的問題不大，一般看到有需要的人都會讓座，不會有「霸位」問題。但大馬仍需要建立「先下後上」車廂文化，常常發生地鐵列車進站搶著進入車廂的情況，沒有讓到站者先下車，大馬應向台灣學習好的地鐵禮貌文化。