我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事庫克樂觀通膨趨緩 或可降息但時點未明

馬來西亞博愛座鮮少爭議 也設女性專用車廂

馬來西亞博愛座鮮少爭議 也設女性專用車廂

中央社／吉隆坡25日專電
大馬地鐵系統都設有博愛座，捷運族或移工普遍會讓座，更設女性專用車廂，保護女性安全。圖為單軌列車Monorail的博愛座並以紅色座位明顯區隔一般座位。（中央社）
大馬地鐵系統都設有博愛座，捷運族或移工普遍會讓座，更設女性專用車廂，保護女性安全。圖為單軌列車Monorail的博愛座並以紅色座位明顯區隔一般座位。（中央社）

台灣近日出現博愛座爭議，但在穆斯林為主的馬來西亞社會鮮少聽聞博愛座爭議，遑論大打出手，鬧出新聞。此地捷運族或移工普遍會讓座，也設有女性專用車廂，保護婦女安全。

馬來西亞首都吉隆坡有多條地鐵路線，如輕快鐵LRT、單軌列車Monorail與捷運MRT等，這些地鐵在各節車廂都設有博愛座，分別以英文與馬來文標示，並以白色藍底圖案繪出需要讓座的人。

記者25日傍晚搭乘單軌列車與地鐵，觀察包括抱小孩者、孕婦、年長並持枴杖者、行動不便或身障人士都在博愛座讓座範圍之列。

博愛座的座位顏色，單軌列車以紅色明顯區別，但地鐵未區分，所有座位都是藍色。捷運族普遍能看到位於博愛座上方的需要讓座圖案。

在吉隆坡中央車站（KL Sentral）轉乘空檔候車的穆斯林穆斯塔法（Mustafa）對記者說，多數上班族會駕車上下班，但吉隆坡市區道路嚴重壅塞，還是有不少上班族以地鐵為主要交通工具，避開市區塞車路段。

他說，地鐵系統在通勤時間非常擠，連稍微挪步空間都沒有，一般在這個時間不太會有年長人士搭乘，多半是婦女坐在博愛座，如有人需要座位，不論是不是博愛座都會讓位。

另有在武吉免登站（Bukit Bintang）轉乘單軌列車的民眾認為，大馬是以穆斯林為主的國家，即使不是地鐵尖峰時間，女性穆斯林多半相鄰而坐，包括上班族或移工普遍會隔著好幾個位子才會入座，以示尊重。

這位非穆斯林的大馬人說，大馬搭乘地鐵民眾對博愛座的問題不大，一般看到有需要的人都會讓座，不會有「霸位」問題。但大馬仍需要建立「先下後上」車廂文化，常常發生地鐵列車進站搶著進入車廂的情況，沒有讓到站者先下車，大馬應向台灣學習好的地鐵禮貌文化。

另外，吉隆坡快捷通（Rapid KL）公司去年在捷運加影線（MRT Kajang Line）每站及每輛列車都設有女性專用車廂。女性專用車廂設置在列車中間車廂，貼有粉紅色貼紙，讓婦女可從捷運站月台、車廂車門與列車中間車廂進行識別，保障女性乘客安全。

大馬吉隆坡快捷通公司2023年在地鐵加影線（MRT Kajang Line）的每...
大馬吉隆坡快捷通公司2023年在地鐵加影線（MRT Kajang Line）的每輛列車內設女性專用車廂（圖）。（中央社）
馬來西亞首都吉隆坡有多條地鐵路線，如輕快鐵LRT、單軌列車Monorail與地鐵...
馬來西亞首都吉隆坡有多條地鐵路線，如輕快鐵LRT、單軌列車Monorail與地鐵MRT等，這些地鐵在各節車廂內都設有博愛座，分別以英文與馬來文標示，並以白色藍底圖案繪出需要讓座的人。（中央社）
大馬吉隆坡快捷通公司2023年在地鐵加影線（MRT Kajang Line）每站...
大馬吉隆坡快捷通公司2023年在地鐵加影線（MRT Kajang Line）每站及每輛列車都設有女性專用車廂。圖為武吉免登站（Bukit Bintang）的女性專用車廂候車區。（中央社）

地鐵 博愛座 捷運

上一則

Google意外宣布提前於8月舉行發表會 AI功能值得期待

延伸閱讀

巴黎地鐵優先座長者排最末 亂讓座恐惹人不開心

巴黎地鐵優先座長者排最末 亂讓座恐惹人不開心
北京女子不讓座遭65歲男襲擊 警稱已拘留

北京女子不讓座遭65歲男襲擊 警稱已拘留
FT：中企轉進大馬投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

FT：中企轉進大馬投資 條件是官方得確保免遭美國關稅
布碌崙南區F線地鐵 今夏停駛8周末

布碌崙南區F線地鐵 今夏停駛8周末

熱門新聞

通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

2024-06-19 19:40
有些血型的性格特別好賭。（取材自unsplash.com＠Aidan Howe）

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

2024-06-20 22:07
示意圖。(取自123RF)

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

2024-06-19 14:18
華郵報導，目前就業市場發生分裂，不少大學畢業生求職期變長，甚至懷疑文憑沒有用。示意圖，非新聞當事者。(路透)

大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」

2024-06-18 23:00
汽車維修技師David Long在自己的YouTube頻道分享六款值得買二手的車款。(翻攝 David Long YouTube頻道)

想買二手車 維修技師推薦這六款便宜實惠

2024-06-20 20:50
「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」為目前好市多美加店鋪最熱銷前3名的台灣商品。(記者黃筱晴／攝影)

不只鳳梨酥...美加好市多熱賣台灣食品 這幾款引發搶購

2024-06-18 21:50

超人氣

更多 >
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？