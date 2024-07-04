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12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

世界新聞網／輯
每個星座在下半年可能會遭遇不同的意外。（取材自unsplash.com＠Roman Melnychuk）
每個星座在下半年可能會遭遇不同的意外。（取材自unsplash.com＠Roman Melnychuk）

2024年即將度過一半，在蓄勢待發迎接下半年時，也要小心一些意外發生。日本網站「ananweb」近來就分享12星座的人，在下半年容易遭遇什麼變故。

牡羊座

下半年的工作狀況可能會有所下滑。職場上或許發生一些問題，而這些問題的也可能會波及到你。不過由於在這段時間裡，你有很強的專注力，因此也能克服困難。要注意身心的放鬆。

金牛座

下半年可能會捲入一些意想不到的感情糾紛，但不要慌張，保持冷靜。如果太急著想尋求建議，反而會讓情況變得更糟。堅持自己的原則，就能開闢新的契機。

雙子座

雖然整體運勢不錯，但如果得意忘形，財運就可能下滑。要避免遺失物品，特別是重要物件。貴重品應放在上鎖的抽屜裡，常用的東西也應該放在固定的位置，避免要用時找不到。

巨蟹座

下半年情緒波動較大，心情容易受到影響，可能會因周圍一些不懷好心的人產生困擾，但問題的根源還是在自己的內心。為了轉運，最好確保時間上的充裕，努力之餘也要記得放鬆。

獅子座

下半年判斷力會比較鈍，容易做出錯誤的抉擇，無論自己再有把握，也最好先停下來再多考慮，如此一來，就能看到事情的本質。如果過於堅持己見，有可能會背離人心。

處女座

到了下半年，可能會懷念曾經賺了很多錢的那個過去。但為了抓住未來的財運，就不能眷戀在過去的榮耀，應該探索新的道路。清空一些老舊物品，心情上也會變得清爽，能以新的心態面對未來。

天秤座

下半年工作量會比平時更多，使得情緒比較容易起伏，連對小事都感到相當煩躁，所以一定要保持謹慎。比起速度，更重視精確性，好避免重大失敗。細心將為你帶來好運。

天蠍座

近期的疲勞會在下半年集中爆發，讓你累到不願思考。當務之急是找個地方好好休息，等到身體恢復後，不要逃避現實，再次面對眼前的任務。將必須完成的工作盡早處理，以後才能輕鬆一些。

射手座

下半年忙得焦頭爛額，你會收到各式各樣的請求，沒有時間享受成就感和滿足感。但另一方面，這也能讓你沒空想起那些討厭或痛苦的事情。而人際運方面會有好轉的跡象。

摩羯座

下半年你的努力可能不易被看見，即使完成了重要工作，也未必會帶來相應的收入。這可能會讓你對現況感到不滿，導致財運下滑，形成惡性循環。最好謹記採取「退一步海闊天空」，避免衝突帶來麻煩。

水瓶座

如果被感情驅使而行動，可能會有負面影響。因此在採取行動之前，務必先冷靜下來。太過積極向前，反而可能帶來傷害，最好還是等待時機，讓對方主動來接觸你。

雙魚座

下半年心情容易產生低落，工作上也可能會遇到不公平的責難。不過，你有同事和朋友的支持，所以不要太在意。如果遇到困難，不要積壓負面情緒，可以及時發洩，像是唱卡拉OK就是個不錯的選擇。

星座運勢

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