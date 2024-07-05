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四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

世界新聞網／輯
每個血型記憶力不同。（取材自unsplash.com＠Element5 Digital）
每個血型記憶力不同。（取材自unsplash.com＠Element5 Digital）

有的人天性健忘，像是明明要出門買東西，卻老是到了店家，才發現自己沒帶錢包。日本網站「占TV」近來就分析四血型的人，排行每個血型的健忘程度。

第四名 A型

A型討厭給他人造成麻煩，因此不管什麼事情，都會牢牢記住。就算是好幾年前的一句口頭約定，一樣能清楚記在腦海裡。

如果發現他們忘了某件事，有可能是出於其他立場，故意假裝忘記了。不然以他們的個性而言，一旦忘記什麼事情，最不能原諒的就是自己。

第三名 O型

O型有著狩獵民族的性格，而狩獵民族一旦忘記回家的路，就可能迷失在荒野中。因此他們的記憶力還算不錯，特別是吃東西之類和人類本能直接相關的事情，往往會印象深刻。

不過如果是自己的黑歷史，就會本能地產生遺忘，要別人提醒才知道。

第二名 B型

B型碰到有興趣的事，就會瘋狂投入其中，無論什麼細節都記得一清二楚，簡直是會移動的活字典。

相對地，如果是B型一點都不感興趣的東西，那麼他們就會在三秒之內忘個精光，就算問他們為什麼這麼快就忘記，也只會回應說「我也不知道」。

第一名 AB型

AB型看似精明，實際上卻是個很健忘的血型。由於他們反應快，因此在判斷「我不需要記住這件事」時，馬上就會把它忘個一乾二淨。

好比說碰到討厭的上司，無論對方交代任何事，都可能會心裡覺得沒有必要聽從，結果根本沒記住對方說了什麼。

血型

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