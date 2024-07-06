四血型怎麼玩SNS B型留言回不完、他忙著假裝自己光鮮亮麗

不同的血型在使用社交軟體時，會把時間花在不同的地方。（取材自unsplash.com＠freestocks）

現代人都習慣利用社群網站 與人交流，有時手機滑著滑著，不知不覺就過上了大半天。日本網站「占TV」近來就分析四個血型 的人，在使用社群網站時，最容易把時間花在什麼事情上。

A型 每日更新

個性認真固執的A型，就連玩社群網站，都會要求自己要每日更新，把這個當成例行事項，並且期待別人會有什麼回應。而長期這麼做，自然對自己造成嚴重的負擔。就算強迫自己稍微休息一下，也會感到非常在意，一直想著這件事而無法入睡。

B型 回覆留言

B型在社群網站發文後，一旦看到有人回應，就會感到非常開心，並且立刻去回覆對方。然而一旦留言一多起來，想要全部認真回應，弄起來可是相當費勁。到後來就可能變成有回應，也只是點點讚，甚至因為嫌太麻煩，乾脆不發文章了。

O型 在意讚數

渴望被他人認可的O型，會花費心思撰寫文章，或者分享美照等等，想辦法獲得他人的稱讚。因此他們的心情，往往也隨著按讚數起伏，如果發現自己無論怎麼做，讚數都衝不起來，心情就會跌到谷底，甚至有了關閉社群網站帳戶的念頭。

AB型 裝模作樣

AB型因為愛慕虛榮，因此用了社群網站，總是要表現出自己高人一等的樣子。像是分享在高級餐廳用餐的照片，或者買了什麼名牌等等。然而這麼做，當然會對現實帶來嚴重的負擔，心靈上也會被逼得必須一直想點子，維持自己光鮮亮麗的形象。