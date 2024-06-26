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沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

世界新聞網／輯
TikTok網友畢許分享用Instacart就能在沒有會員的情況下買到好市多的商品。(翻攝Tiff Bish TikTok @tiffjessup)
TikTok網友畢許分享用Instacart就能在沒有會員的情況下買到好市多的商品。(翻攝Tiff Bish TikTok @tiffjessup)

好市多Costco）實施會員制，民眾須付年費成為會員才能入內消費，但一名女子最近分享她不是會員卻能輕鬆買到好市多商品的訣竅，只需要在一款app上點選商品，就能在家中等到貨品送到家；該app也向媒體證實這個方法行得通。

@tiffjessup

instacart/costco life hack lol #instacarthacks #lifehack

♬ original sound - tiff bish

紐約郵報（New York Post）報導TikTok網友畢許（Tiff Bish）在影片中分享她如何在沒有好市多會員的情況下買到商品，影片引發討論，目前已累積超過80萬次瀏覽。

畢許說，她有山姆俱樂部（Sam’s Club）的會員，自己大多在山姆俱樂部購買生活物品，但沒有好市多的，因為她覺得好市多的會員一年要60美元很浪費錢。

畢許表示，若沒有那兩間店的會員但想買他們的商品，可以到生鮮雜貨配送平台Instacart選購，就能在線上下單後等待商品送到家，她並向網友展示她用Instacart買到她很喜歡的好市多椰子冰淇淋。

Instacart和好市多都向媒體證實這個方法是可行的。

有網友質疑畢許，認為即便在線上購買好市多商品也需要輸入會員卡上的號碼，否則根本買不到，畢許在拍第二支影片（https://www.tiktok.com/@tiffjessup/video/7376830310761188650），實際操作如何在Instacart上購買好市多商品；影片中出現是否要申辦好市多會員的畫面，但也有「不用了，謝謝」的選項，畢許說可以輕鬆按下該按鈕，仍能完成購物。

仍有網友質疑畢許是否真的買到好市多商品，畢許說絕對可以，她對流程很熟悉，顧客透過第三方app購買，商品價格會比在店內購買多5%，還要加上Instacart的配送費，「我知道Instacart不便宜，但在忙碌的生活中有時候這樣很方便」。

好市多 Costco TikTok

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