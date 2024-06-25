亞利桑納州男子環遊世界197國 最愛亞洲這國家

亞利桑納州的賓斯基到全球197個國家旅遊過，圖為他到台灣時參觀中正紀念堂。(翻攝Drew Binsky YouTube)

亞利桑納州 的賓斯基（Drew Binsky）從2012年開始到世界各地旅遊，他去了全球197個國家，他說他覺得最棒的國家是菲律賓，因為民眾友善、風景優美又非常安全，「是一個擁有你想要的一切的國家」。

紐約郵報（New York Post）報導，賓斯基去過全球197個國家，並經營自己的網站分享他的旅遊經驗，在YouTube 上有超過4百萬人訂閱。

賓斯基說，他很喜歡拜訪原始部落，因為那是另一個世界，沒有電、沒有太多科技，他計畫持續拜訪非洲、南美洲和印度的部落。

賓斯基說，他覺得最棒的國家是菲律賓，他認為那是世界上最漂亮的國家，很安全，人民很友善，「是擁有你想要的一切的國家」。

賓斯基也分享旅行過程遭遇的困難，他說因為美國對委內瑞拉的制裁和兩國間的緊張關係，他在最後一刻才從委內瑞拉大使館拿到簽證。

雖然賓斯基最喜歡的國家是菲律賓，但他被問想定居的國家是哪一個時，他的答案是杜拜，他說他和太太規劃之後搬到杜拜，因為他們認為那是一個大城市，他們很喜歡那邊的文化。

根據賓斯基的網站，他畢業於威斯康辛大學麥迪遜分校，雙主修經濟和創業，他大三在布拉格留學時愛上旅行，接著他到韓國教了兩年英文，他在那邊開始經營旅遊部落格，並萌生環遊世界的想法，他的女友迪安娜（Deanna）買了一台攝影機給他，從此開啟他的旅程。

根據賓斯基的YouTube影片，他在一年前上傳到台灣玩的影片，他在影片中表示這是他第六次到台灣玩。